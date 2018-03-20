李明哲被捕一週年　陸委會籲中國盡快釋放

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）昨（19）日是非政府組織工作者李明哲在中國遭當局拘捕屆滿一週年之日，大陸委員會對此呼籲中國當局儘早釋放李明哲，以及讓家屬赴中探親。

昨日上午陸委會舉行主任委員交接典禮，由過去曾擔任過主委的陳明通回鍋接掌，陸委會在傍晚發布新聞稿，表示陳明通甫上任即對於李明哲案表達高度關注，在李明哲被中國限制人身自由滿一年的日子，陸委會將持續營救工作，並協助家屬赴中國探視。

陸委會進一步指出，「牢獄的桎梏無法禁絕人民心靈對自由、民主與公義的嚮往，唯有以包容胸襟廣納多元意見，陸方的改革之路才可能有足夠的養分，而儘早釋放李明哲，應可作為陸方改革之路往前推進的重要一步。」

新聞稿中也提及陳明通稍早於就職典禮致詞時表示，兩岸要「將心比心、換位思考、求同存異」才能「理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮」，並強調兩岸在政治體制及發展模式所選擇的制度各自不同，但「我們期盼中國大陸能夠重視人民訴求」，並持續在制度面建構成為更開放、公平及正義的和諧社會。

昨日公民團體「李明哲救援大隊」也至總統府前提出訴求，要求總統蔡英文應該持續關注此案，與國際社會合作，對中國施壓，並應對於未來個案建立有效的救濟途徑。

根據《公民行動影音紀錄資料庫》，李明哲救援大隊也在稍後展開遊行，自總統府出發，途經台北車站與中山捷運站，並沿途短講及發送明信片，希望社會大眾能更加關注此事件。

李明哲於去（2017）年3月19日被中國「強迫失蹤」及任意逮捕，隨後遭當局以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」起訴。

11月28日湖南省岳陽市中級人民法院判處李明哲有期徒刑五年，並褫奪政治權利兩年，李明哲當庭表示不會上訴。

陸委會在今年一月中表示，根據獲報，李明哲已被移監到湖南赤山監獄，一所高度戒備的中型監獄。隨後，李明哲妻子李凈瑜收到赤山監獄通知書，欲搭機前往中國探視李明哲，不過在桃園機場遭到廈門航空公司以未持有效台胞證為由拒絕。