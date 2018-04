【首例】Uber自駕車撞死人　暫停北美測試計畫

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)共乘服務巨擘Uber(優步)19日表示,美國亞利桑那州18日發生自駕車撞死人的事故,目前Uber已暫停北美自駕車測試計畫。



圖為2016年,Uber在舊金山街頭,測試自駕車的情形。美聯社

綜合外電報導,總部位於加州舊金山的Uber,一輛以自動駕駛模式行進的車輛,18日晚間在亞利桑那州坦佩(Tempe),撞上在街上騎單車的一名女子,當時車內還有一名操作員。



圖為Uber舊金山總部。美聯社

這名女子送醫後不治身亡。​據了解死者是 49歲的 Elaine Herzberg。

Uber除在推特向死者致哀,並表示將配合警方調查。此外該公司目前已暫停美加地區包括美國鳳凰城、舊金山、匹茲堡、以及加拿大多倫多的自駕車測試計畫。

相關新聞 ​Uber自駕車撞死人 北市府:統計學來看比人開的安全



《紐時》報導,這是目前所知第一起全自動駕駛車撞死人的案例。加州今年曾發生6起自駕車事故,但都不嚴重。

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.