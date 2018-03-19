澎湖花火節登場 福朋喜來登推「絢麗煙花‧夜燦菊島」住房專案

初夏夜空最引頸期盼的風景，2018澎湖國際海上花火節將於4/19至6/21盛大登場，絢麗煙花綻放澎湖灣，點亮菊島星空！澎湖福朋喜來登酒店推出『絢麗煙花。夜燦菊島』住房專案，4/1至6/24入住港景豪華雙床客房平日兩天一夜兩人成行每人只要3,995元起，平日三天兩夜兩人成行每人5,995元起！

『絢麗煙花。夜燦菊島』住房專案中，包括在風光明媚的菊島大啖海鮮，品嚐大海原味，或是在星光港灣環抱下體驗不一樣的海島BBQ、持澎湖博物館周遊護照趴趴走，走透透澎湖人文景點；旅客可選擇搭乘遊艇賞煙花、品嚐澎湖排隊美食，亦或是在春紛午后享用午茶，啜飲菊島特調等多樣化玩轉方式，讓您體驗最迷人的澎湖海上花火節，來一場與眾不同的澎湖之旅！

澎湖福朋喜來登酒店【絢麗煙花‧夜燦菊島】優惠專案