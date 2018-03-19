美前副國務卿：川普和蔡英文應找機會見面

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國前副國務卿阿米塔吉（Richard L. Armitage）主持的智庫研究小組近日發表一份報告，當中建議，美總統川普與台灣總統蔡英文應找機會見面，同時，美台應進行以救災和人道救援為主的軍艦互訪。

「2049計畫室」董事長阿米塔吉，與研究員石明凱（Mark Stokes）及研究員易思安（Ian Easton）共同執筆的「US-Taiwan Relations In a Sea of Change（美台關係大變局）」，報告提到蔡英文上任以來台灣政治新局，也提到台灣面臨來自中國的嚴峻威脅，尤其中國不斷在國際場域上霸凌台灣企圖使其孤立，或透過政經手段削弱台灣政經實力及影響力，面對中國的進犯野心，美應加深與民主台灣的合作關係，讓印度洋太平洋盟友知道美國捍衛他們權益的決心。

自由時報報導，報告對美台高層互訪、軍購等提出共七點具體建議，包括成立一個跨部會的政策工作小組，以評估如何與台灣長期維持正常、穩定與建設性關係；美內閣層級官員與最高民選官員應經常性訪台，而川普和蔡英文應尋求機會見面；美國政府應仿照與南韓、新加坡與澳洲的模式，開始與台灣談判自由貿易協定；川普政府應將對台軍售常態化，對台灣軍購要求及協助台灣發展自製潛艦項目所需給予及時答覆。

另外第五至七點建議，還包括：川普政府應發展或執行一個聯合工作計畫以確保雙邊國防與安全關係；美國國務院應提出一個全新的構想，增加美台人民間的交流，特別是文化與教育方面；最後則是川普政府應就供應鏈安全與國防工業合作執行一雙邊工作小組，以確保最先進科技能為推展美台共享的價值和利益所用。