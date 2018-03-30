【鐵鳥迷】精細程度令人驚艷　捨不得用的航空文創商品

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）天氣好的時候，來濱江街866巷看飛機的人多，也會為文創館帶來人潮。有時候大人在賞機台看飛機，小朋友就溜到樓下的「鐵鳥迷」文創館參觀，接著就會吵著要大人買玩具。「鐵鳥迷航空文創館」因此在入口處，特別設置兒童商品專區。

兒童商品專區。(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

艾力克說，店內的創作，主要是將航空迷喜歡的元素，融入商品中。例如LED 小夜燈有兩款，圖騰是中華民國空軍黑貓中隊(前空軍35中隊)，與黑蝙蝠中隊(前空軍34中隊的別稱)的隊徽，而這兩個中隊，都是負責夜間秘密電子偵測任務。

資料來源：維基百科

其他還有飛虎隊​抱枕、掛鐘、(飛機)跑道陶瓷杯墊、各式棒球帽等。至於售價上萬元的手工彩繪飛行頭盔，每一頂都是獨一無二，也可以當安全帽使用。此外這裡還有一些市面上買不到、專門介紹飛機的翻譯書籍 。

飛虎隊​掛鐘。翻攝「鐵鳥迷航空文創館」臉書

航空圖騰踏墊。翻攝「鐵鳥迷航空文創館」臉書

艾力克說，日本航空自衛隊，有非常完整的文創商品，從頭到腳全包 。有些東西精緻到讓人捨不得用的地步，例如來自日本的文創OK繃，還有模擬飛機尾端噴霧做成的筷子。到底是什麼狀況？請看以下的影片，讓艾力克親自為您解說 ：

此外飛行員在機艙內要忙的事情很多，不是我們想像中那種光鮮亮麗的外表而已。有些東西精細到讓記者驚呆的地步。還是請專業的艾力克來說明 ：

艾力克說，航空文創可說是「冷門中的冷門」，​但因為是興趣，和自己所學的設計科系專長相符合，就算不賣錢的商品，他們還是會做，希望有一天會碰到知音。

在訪談過程中，不時有客人上門，有的是熟客，因為喜歡他們活潑圖案與設計感而來。艾力克說，許多客人會在這裡發現他們找了很久的商品。

有人買有人欣賞，就是他們做文創設計，最大的成就感來源。

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

圖為飛虎隊P-40戰鬥機。中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group，AVG），綽號「飛虎隊（Flying Tigers）」，是第二次世界大戰期間在中華民國成立，由美國飛行員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。飛虎隊創立人是陳納德將軍。因為飛機頭部畫上鯊魚頭，而未見過鯊魚之雲南省昆明市民稱作「飛老虎」。航空隊裏的中國翻譯見到媒體報導後，將其翻譯為「飛虎 (Flying Tiger)」。陳納德和隊員們也覺得很好，於是將航空隊命名為「飛虎隊」。(照片拍攝者為Mike Freer - Touchdown-aviation, 資料來源--維基百科)