高關懷學生成功挑戰「2018新北市萬金石馬拉松」

教育局昨(18)日帶領高關懷學員成功挑戰「2018新北市萬金石馬拉松」路跑活動，成為賽場中另一個正面能量的焦點。

教育局於106學年度持續規劃辦理「無毒青春，生命加分」高關懷路跑訓練課程，由安溪、三峽國中及烏來國中小各校聘請專業教練，針對45位學員實施漸進式 (包含體能、技術及精神方面) 訓練，讓學員此次均能完成萬金石快樂馬拉松（7公里）路跑挑戰，獲得寶貴的成功經驗；學員在路跑過程中傳遞堅持「健康、反毒、愛人愛己」精神。

安溪國中吳俊叡輔導主任表示：「參加路跑活動的學生大多是需要大人陪伴的高關懷學生，其中有部分學員是第2年參加路跑訓練，透過參與教育局辦理的路跑訓練活動，學員對自我表現更有信心」。

今年首度參與路跑訓練課程的烏來國中小校長洪慶源表示：「如果希望生命要有所改變，不是靠別人，而是自己」。學校以烏來山野為訓練的場地，帶領學員們在山谷間跑步，除了可以強化在不同坡地的肌耐力與心肺功能之外，也讓學員們體悟生命的價值。

本次活動，教育局於休息區設置藥物濫用防制宣導站，並備有「無毒有我，愛由心生」運動毛巾及相關反毒宣導文宣品，透過與民眾有獎徵答方式互動贈送，提醒民眾新興毒品的樣態辨識、拒毒技巧等，讓陽光正面的反毒意念在每個人的心中發芽，將拒毒、反毒信念推向國際。