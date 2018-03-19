掌握期貨交易新觀念 期交所推出第2季交易人免費課程 3/20開始報名

廣受交易人歡迎的期貨與選擇權新一季課程即將推出，為協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，推廣期貨及選擇權知識，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)「107年度第2季交易人期貨及選擇權課程」將自今(107)年3月20日(週二)上午9時起開放網路報名，交易人亦可下載期交所APP報名，課程全程免費，名額有限，額滿為止，敬請交易人把握機會報名參加。

為讓交易人能夠熟悉及運用期貨及選擇權商品及1月22日上線之動態價格穩定措施新制度，期交所規劃自107年4月11日起至6月21日止，開設107年度第2季交易人期貨及選擇權課程，每月針對「期貨入門」、「選擇權入門」及「期貨及選擇權進階」3項主題各舉辦一次課程，每次2堂課共4小時，於週三及週四晚間7時~9時，假期交所2樓期貨交易教育中心辦理，每次開放40位交易人報名參加，交易人每季可選擇2種不同主題課程報名，惟每次之2堂課均應到課。

期交所邀請在期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之交易經驗，協助交易人建立正確期貨及選擇權交易概念，以及如何有效控管風險，以提昇交易人專業素養與市場參與度。今(107)年第2季課程內容重點包括匯率類期貨與選擇權、國際板—國外股價指數類期貨、提供市場幾近全天候交易環境的夜盤交易以及動態價格穩定措施內容、交易策略與實務。鑑於近期國際股市、匯市動盪加劇，交易人可藉由本課程瞭解前述商品特性及相關避險、增益交易策略，及時掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

詳細課程內容及講師資訊可參閱期交所網站(網址：www.taifex.com.tw)之教育宣導報名及活動專區-「107年度第2季交易人期貨及選擇權課程報名」。此外，考量愈來愈多交易人使用智慧型手機，交易人可透過手機下載期交所APP報名課程或查詢相關資訊，名額有限，歡迎及早上網報名！