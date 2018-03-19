新興亞洲動能強 富邦投信看好雙印債市

3月13日OECD最新季度報告看多新興亞洲，其中印度、印尼經濟動能強、信評相對高、匯率相對穩定。富邦新興雙印主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人陳侑宣表示，即使近期有FED升息的不確定因素干擾，惟短期印度及印尼匯率相對穩定，在景氣及利差相對美國強勢下，加上長期結構性因素持續改善，將有效抵禦FED升息帶來的負向衝擊，看好雙印債市後市表現，是投資人應納入2018年投資組合的首選標的。

繼1月IMF看好新興亞洲市場展望後，3月13日OECD最新季度報告同步看多，其中印度及印尼市場相對看好，前者受惠經濟復甦動能強勁，今、明兩年GDP仍有逾7%成長，加上印度最新公佈2月CPI年增率降至4.44%，大幅低於1月的5.07%，緩和市場對印度通膨升溫的疑慮，陳侑宣指出，市場預估4月印度利率會議中，央行態度將由鷹派轉為中性或鴿派，除了貨幣政策有利印度債市後市表現外，因印度債券殖利率逾7%，相對美國具有高殖利率優勢，且信評相對穩定將有利匯率表現，債市可期。

另外，印尼今年GDP亦有望超過5%成長，加上印尼債具備逾6%高殖利率優勢，信評機構穆迪及標普也給予Baa3及BBB-信評，在經濟展望維持正向下，即使近期有FED升息的不確定因素干擾，惟短期印度及印尼匯率相對穩定，在景氣及利差相對美國強勢下，加上長期結構性因素持續改善，將有效抵禦FED升息帶來的負向衝擊。

陳侑宣進一步說明，印度境內債市規模位居於亞洲第三大，以印度境內債市發行面而言，主要發行者為政府或地方政府，國債或地方公債發行量約佔整體債市發行量的66.2%，其次為金融債，約佔整體發行的23.8%，流動性則以國債最佳。而單看國債市場的話，主要參與者為公營行庫及商業銀行，持有國債比例達40.4%，其次為保險公司，持有比例約23.5%。