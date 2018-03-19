2018新北市運動樂活系列活動首場接力賽

教育局推廣全民體育運動，鼓勵親師一起來運動，於今(19)日由市長為

比賽首發起跑鳴槍，與參賽選手擊掌鼓勵後，與現場143隊4,500位參賽人員ㄧ起做

健康操。

市長朱立倫表示，今(107)年度教育局特別擴大行政組邀請對象，參加大隊接力、樂樂棒、躲避球、3對3籃球、拔河及秋季每人魚等行政組比賽，並藉由大隊接力賽，宣示2018運動樂活系列活動啟動並帶動本市跑步風氣及推廣校園體育運動，讓「來運動、玩運動、愛運動、享運動」成為校園裡學生之間的一股時尚新風潮，帶動本市運動風氣。

今年除了111隊國小及國高中隊伍參賽，更擴大邀請學校校長、教師代表、市府人員、體育總會、教育團體、樂齡中心、社區大學、新住民代表及媒體工作者等多元身分代表共32隊參加行政組比賽。同時，結合了「新北動健康」，邀請阿公阿嬤到場與小朋友一同做健身操，發揮「新北動健康，祖孫作伙來」精神。

其中，全校只有40位學生的平溪國小，由三至六年級組成隊伍，其中一棒還是集中式資源班的孩子，強調「提供多元舞台，讓每個孩子都有表現的機會」理念， 在瑞芳分區以第二名之姿晉級決賽，讓人期待平溪孩子的精采表現。

今年「2018運動樂活系列活動」延續「動出健康」、「 玩出快樂」、「游出活力」及「跑出自信」主題，自3月份起， 大隊接力、樂樂棒球、趣味競跑、健身操、躲避球、拔河、 樂樂足球、3對3籃球、跳繩、小鐵人、 夏季飆泳及秋季每人魚等12種類將陸續辦理多場校園班際性普及化 運動競賽，邀學生來運動、玩運動、愛運動及享運動，營造校園玩運 動的氛圍。

教育局表示，本市為增加國中小學運動人口並養成規律運動習慣， 以各公私立國中小校園為基地，趣味、安全之活動為媒介， 結合現有健康與體育領域課程實施，推廣運動樂活系列活動， 亦鼓勵各校推廣特色體育運動，創意玩運動，利用在地資源， 發展各校創新獨特的校園特色體育運動，據體育署近年統計， 新北市學生體適能通過率從100學年度的41.37% 已提升到105學年度的66.29%。