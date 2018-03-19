台北富邦銀行率先啟動悠遊卡帳戶連結服務！

不用再找加值機台，台北富邦銀行率先讓您的悠遊卡可自動加值！台北富邦銀行搶得先機，提供悠遊卡帳戶連結服務，讓您免找加值機台、免找現金，悠遊卡自動加值！即日起至9月30日，悠遊卡綁定台北富邦銀行帳戶，還可享有自動加值5%回饋(每卡每月回饋上限新台幣50元)，歡迎至北富銀臨櫃申辦，立享便利與優惠！

北富銀表示，傳統的悠遊卡最常碰到二大問題：第一種為不論是搭大眾運輸工具或小額消費，當餘額不足時，需要花時間找加值機台或到超商加值；第二種為父母定期拿現金給子女加值悠遊卡，既要費心牢記時間、又要擔憂小朋友遺失現金或是忘記加值導致餘額不足無法搭乘。為提供民眾更便捷的金融服務，北富銀率先與悠遊卡公司合作，即日起民眾可將手邊的悠遊卡綁定北富銀帳戶，並於台北捷運悠遊卡加值機(AVM)或全家便利商店FamiPort靠卡開啟自動加值功能，之後當悠遊卡餘額不足以支付當次消費或低於100元時，將直接自指定帳戶中扣款，加值新台幣500元或1000元至悠遊卡！

北富銀表示，為歡慶率先推出悠遊卡帳戶連結服務，即日起至9月30日止，只要客戶將手邊悠遊卡綁定北富銀帳戶並開啟自動加值服務，可再享自動加值5%回饋(每卡每月回饋上限新台幣50元)。此外，至分行臨櫃申辦此業務，還可參加每月抽獎，有機會獲得1萬元富邦旺紅包！未記名的悠遊卡於申請北富銀帳戶綁定時，可同時完成悠遊卡記名，萬一悠遊卡不小心遺失，可申請掛失退費，不用再擔心悠遊卡餘額一去不復返、荷包大傷。

需特別留意的是，未記名的悠遊卡在綁定銀行帳戶時，將同步記名於帳戶持有人名下，因此，若父母希望子女能擁有自己的悠遊卡，北富銀建議，在為子女申請悠遊卡綁定北富銀帳戶之前，父母可先為子女開立北富銀小富翁帳戶，一方面透過此帳戶從小養成子女存錢的習慣，建立正確的理財觀，另一方面，可將子女的悠遊卡綁定小富翁帳戶，若原持有的悠遊卡為無記名，該卡將同步記名於子女名下，父母亦能有效管理子女悠遊卡加值金，一舉多得！北富銀的小富翁帳戶整合了新台幣活/定存、外幣活/定存、證券交割、基金投資、黃金存摺業務等多元功能，是父母為未成年子女理財的好幫手，歡迎有興趣的父母攜帶未成年子女親洽分行辦理開戶作業，及申辦悠遊卡帳戶連結服務。