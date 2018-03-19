關懷彰化偏鄉新二代  扶輪「成材計畫」引迴響

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由國際扶輪3462地區出資主辦，彰化縣達德商工、溪州國中及溪陽國中協辦的新台灣之子成材計畫-烘焙實務班，昨日發佈成果分享，影片中新二代笑容洋溢，從烤箱端出剛出爐的麵包，自信溢於臉上。

扶輪社3462地區人員表示，彰化縣有兩萬多位新住民配偶，尤其以溪州鄉最為密集，新住民第二代由於經濟及文化差異，自信心低落與自我定位模糊使得學習成就偏低。為提升新二代自信心，提供另一個學習管道，國際扶輪3462地區特擬定「新台灣之子成材計畫-烘焙實務班」，邀請彰化縣溪州鄉溪州國中與溪陽國中新二代學生一同參加。

影片中，新住民子女一早冒著寒風來到學校參加扶輪社主辦的烘焙專班，先於溪陽國中集合，由達德商工校車載往學校上課，由達德商工餐飲科副主任蕭素真主講，指導新二代製作麵包，只見新二代個個屏氣凝神專注學習，在老師的指導下，色香味俱全的麵包逐漸成型，香氣十足的麵包出爐那刻，學生皆露出開心微笑，短短8天的基礎烘焙課程，使新住民學生能習得未來就業所需的技能，提升其素質及競爭力。

扶輪社3462地區人員更表示，希望透過提供新住民子女多元資源，均衡其受教育條件，增進自我認同適應力，並落實餐飲技術實務課程，提供新住民子女餐飲技術學習與發揮之舞台。