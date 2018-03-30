【鐵鳥迷】探訪濱江街秘境　宛如置身「一把青」劇中

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）「下塔悠」對記者來說是全然陌生的地方，採訪當天又是個大陰天。搭505公車到了「下塔悠」站，按照「鐵鳥迷航空文創館」店長艾力克說的，先過斑馬線，然後往左邊走。

才走一會兒，我就氣喘如牛。汽車不斷從身邊疾駛而過，冷風不斷呼呼的吹。走到濱江街500號，我開始有點絕望了。

「先生請問866巷在哪裡啊？」汽車修理廠的師傅，看來很習慣這問題：「你說咖啡廳喔？再往前走，看到洗公車的地方，轉進巷子就到了。」

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

「請問會很遠嗎？」好心的師傅說「妳已經快到了！」真是振奮人心的一句話啊！加油！

沒多久真的看到洗公車的地方，也遠遠看到咖啡廳的招牌。YES！才走進巷子，巨大的引擎聲騰空而過，是飛機！拍到了！

終於看到藏在秘境中的「鐵鳥迷航空文創館」，記者差點激動地哭出來。在店長艾力克帶領下，經過咖啡座，就來到最靠近松山機場的賞機地點。這個賞機台屬於艾力克的鄰居也就是咖啡廳，到這裡看飛機，是有最低消費條件的。

從階梯走上去，就可到賞機台。(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

艾力克說，如果天氣好，來看飛機的人會很多。記者不由得慶幸今天是個大陰天。用手機拍了一會兒，發現身旁好幾位死忠鐵鳥迷，帶的都是專業相機，記者的手機~~相形見絀。​

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

不論如何，從下午到晚上，記者即便只用手機，還是捕捉到幾段飛機起降的震撼畫面。在以下的YouTube影片中，共有四段畫面，除了第一段是飛機降落的畫面(看點在飛機和101同框的那一刻,如上圖)，另外3段都是飛機起飛的情形。

第四段畫面拍攝前，記者跟艾力克正在聊天(影片45秒處)，聽到轟隆隆的聲音，立刻追出去拍飛機~~那一瞬間，我突然聯想到「一把青」劇中，女學生跑出教室去看飛機的畫面......(未完待續)