〈時評〉國研院回覆福衛五號衛星之質疑　真的有回答重點嗎？

2018/3/12國研院回覆了「不忍看福衛五號成為國際太空界的笑柄」之文章，但真的有回答重點嗎？本文將就國研院的逐條回應再次提問，希望國研院終能面對客觀的科技討論，減少使用政治語言，誤導民眾。

此外，作者再次重申，以身為前台灣太空中心主任的經驗，太空中心大多數的科學家都有實事求是的精神，應該不至於如此，建議以後有關福衛五號的後續發展應由太空中心主動對外說明，不必由國研院代勞，畢竟，太空中心才是太空科技的負責單位。

以下針對『國研院逐條回應』有問題的部分再次提問。

1.衛星影像品質及未來應用，太空中心會依原規劃，由合作單位驗證品質後，才會營運；同時也會已規劃相關加值應用，創造特色。

作者試問：合作單位是哪些單位？如果是國內學校遙測中心的話，可能有失公允，因為他們會擔心研究計畫被刁難，因而不敢說出客觀判斷。早在十四年前，福衛二號的影像就先由SPOT image等國際單位認證通過，有了客觀認證，才敢交給國內遙測中心使用。

同理，為何福衛五號遲遲不如此作？就算要証明「修圖」有用，也需要客觀單位認可，而不是自己說了算。因此，作者再次強調：太空中心努力修圖後，務必請SPOT image或其他衛星影像銷售公司客觀認可，才能交給國內各大學遙測中心使用。

2.國研院表示，福衛五號搭載先進電離層探測儀所進行的地震前兆電離層變異相關研究，是還在萌芽中的全球性科學研究議題，福五功能主要在於收集資料，研究團隊謹守實證精神，僅呈現現象，不會過度解讀。

作者試問：如果有關電離層的資料收集，是定位在收集資料，那為何各個媒體報導時，都是提到地震前兆研究，(見圖一、二)，這是否會誤導一般民眾。不管是誰說的，太空中心應該有義務去解釋清楚，而非放任錯誤報導：「成功觀測地震前兆？」應該說明可收集電離層資料，此資料有可能是地震的前兆。

圖一：來源中央通訊社，福衛五號調校有成 花蓮地震後守護台灣

圖二：來源中央通訊社，福衛五號調校有成 花蓮地震後守護台灣

3. 國研院指出，福五遙測酬載、科學酬載、地面系統全部由國內開發，衛星本體主要關鍵元件也由國內自製，僅部分次要元件向國外採購，用這個立基點評斷台灣衛星自製率世界排名前10強，自有所據。

作者試問：前10強的意義，普世認知都在功能面，會是討論自製嗎？這又回到上個內容，為什麼玩文字遊戲？就算是自製前10強，請問是誰排名的，還是自封的？難道排名在台灣後面就不是自製，或是說後面都自製比你差嗎？修圖的影像尚未被客觀驗證可用，就號稱前十名，非常違背科學家精神。參考圖三，網站SatMagazine 排出太空能力前15名的國家，但台灣都沒入列，試問為何敢自稱擠進前10？為了暸解國研院的說詞:「用這個立基點評斷台灣衛星自製率世界排名前10強，自有所據。」，作者找遍太空科技世界排名相關網站如下：

Top 10+ Space Research Organization in the world 2017

10 Countries with the best Space Programmes

List of Government Space Agencies

結果: 作者找不到國研院所謂的「自有所據」是依據什麼？請國研院明確提出客觀資料足以証明「台灣衛星自製率世界排名前10強」？

圖三

4.國研院表示，福衛五號升空後確實發生離焦問題，經由衛星溫度操控及在地面對影像進行回溯修正處理，目前問題已大致解決。太空中心對取像品質的問題都有坦誠說明，並提出解決方案及結果。面對國家交付的任務，太空中心一向秉持實事求是的態度，透過經驗的累積，使技術不斷的精進。

作者試問：「國研院表示：目前問題已大致解決」可否解讀為「影像可以使用？」。但為什麼不盡快給世界驗證衛星影像單位認證，如 SPOT image，這樣才可以拍板定案說事情是真的解決，否則又是一個自己認為已經解決的講法。

5.福五在短短3個月就拍攝完成台灣全島無雲影像，並贈送給總統蔡英文。

作者試問：請問拍下台灣全圖的意義為何？因為早在十四年前，福衛二號就已經拍過台灣全島。而且作者再次重申先前提到的內容「2004年2米的福衛二號在全球商用光學遙測衛星尚屬先進(當時印度是5米)，然而14年後的2018年，福衛五號的2米已無足輕重，國內各遙測應用中心有更好，更多的影像來源，福衛五號的影像是否堪用也無所謂。」福衛五號的影像雖屬自製，但對於其他國家已經聊勝於無，有更多更好的影像可以利用。

以及贈送給總統蔡英文，是否有提及我們僅只是做出比14年前較差的水準，千萬不要做出以往外交贈送當地衛星圖的事情，以免貽笑國際。

6.以下是沒有回答問題的部分

a. 沒有解釋他國對於解析度不佳的圖片為何有意願。

國研院太空中心副主任余憲政說，舊有回溯修正方式會壓縮福五照片清晰度，新的方式則能完全還原，讓照片更清晰、色彩更鮮豔。調校後的福衛五號相片作為商業用途，預計將在3月試營運、9月可望正式營運，目前已經有不少國內外單位都來徵詢。文章來源：引用中央社。

福五計畫主持人張和本提到目前可透過福衛五號影像，預計9月起可支援國內汛期防災及減災作業，且包括美國、澳洲、日本、俄羅斯等國，都有購買福衛五號拍攝影像的意願。文章來源：自由時報。

b. 影像還是不知所蹤，我們可以看到韓國可以提出花蓮地震後的空拍圖，但我們沒見過福衛五號的對於花蓮的空拍圖。如果有？也請放出來讓大家看看台灣的衛星影像如何？

「這就是自己有衛星的好處」，余憲政指出，今年2月6日晚間發生的花蓮地震，福衛五號就已經發揮功能，提供災前災後的山坡地大面積照片比對，哪邊可能發生崩塌，哪些地方產生變異，都可以做為研究分析的重要材料，再也不用向外國求援。文章來源：中央社。

c.為何台灣各大單位是用ESA的圖片。

結論：

國研院的逐條回應，對於明眼人來說，真的沒有回答重點。要知道別國的太空計畫也不是每次研發就能成功，也是經歷過數次的爆炸或是運作失敗，吸取經驗後才成功。失敗並不可恥，可恥的是不斷的自欺欺人，還讓國家成為世界笑柄。沒有客觀驗證的事情，不要說大話。

為何有人想成為科學家？有很多目的：「名譽、地位、和理解世界的渴望。前兩個目的即使缺乏正直操守也可能得到，但是第三個目的必需有正直操守才可能獲得。」 Cecilia Payne （英國天文物理學家 1900- 1979）