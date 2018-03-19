立委關切《台旅法》　外交部：總統無訪美計劃

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國總統川普（Donal Trump）在美東時間3月16日簽署鼓勵美國政府增進台美雙邊各層級官員互訪的《台灣旅行法》（H.R.353），讓法案正式生效後，今日外交部回應多位立法委員連番詢問時表示，目前並無安排高層政府首長訪問美國的規畫。

今日包括國家安全局局長彭勝竹、外交部政務次長吳志中及國防部官員等至立法院報告「東亞與兩韓之戰略情勢及我國相關因應策略」並備質詢，不過眾立委皆將焦點放在上週五川普簽署了《台旅法》，近一步挑動台、美、中三方敏感關係。

事實上，川普即使不簽署法案，在參議院2月28日無異議通過《台旅法》的15日後，法案也會自動生效。

雖然此法案為美國法案，且對美國行政部門並無約束力，立委們仍輪番詢問總統蔡英文是否有訪美打算，外交部原先回應，讓台灣首長訪問美國是外交部持續努力的目標，雖然目前並無相關規劃。

而在院會結束後，外交部則是再發布新聞稿，表示「並沒有安排總統、副總統、行政院長等高層政府首長訪問美國的任何規畫。」

另外，面對立委接連追問川普簽署《台旅法》是否意在藉由「打台灣牌」向中國施加壓力，以及《台旅法》是否會造成兩岸關係更加緊張，國安局長彭勝竹表示，川普此舉固然有其「戰略意涵」，不過他個人仍認為《台旅法》有助於增進台美關係。

根據彭勝竹說法，中國打壓台灣是一直以來都有的，尤其當中國修憲取消國家主席任期限制後，可以無限連任的習近平進一步鞏固權力，兩岸關係變數也將增加。