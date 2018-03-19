2018大農大富賞螢趣 全台最早賞螢區自3月17日首先登場

(台灣英文新聞/ 廖秋煌​ 台北報導) 春暖花開，大地復甦，農曆春節期間大農大富11公頃的花海吸引了4萬人次，緊接著就是『螢火蟲』接棒登場。大農大富平地森林園區生態資源豐富，是全國『最早』、面積『最大』、『最容易』到達的賞螢熱點。花蓮林區管理處107年輔導園區周邊十個部落、社區辦理「付費型」賞螢活動，活動自107年3月17日起至4月15日，採網路預先報名。每人198元(2歲以下不收費)，花蓮縣民優惠160元，包含導覽解說及社區伴手禮(社區農產品)，歡迎大小朋友與我們同行，由在地達人帶您尋訪夢幻光點的秘境。

位於低海拔的大農大富平地森林園區，自從100年開園後，採低密度開發，園區無光害、低天際線，2002年林務局從全國各地調撥了千百萬株樹苗栽植在這片廣闊的土地上，使早期吐出悠悠糖香的花東縱谷搖身變為價值不斐的「綠金」產業。經過15年造林有成，現已成為媲美宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道，園區建置13公里林間自行車道，誠摯邀請您，白天騎乘自行車一探龍貓森林隧道，夜間跟隨解說員探訪『螢光森林秘境』，體驗森林之美，感受自然響宴。

花蓮林區管理處表示，今年除了賞螢，主辦單位整合了「吃」、「喝」、「玩」、「樂」、「宿」，提供您全方位的旅遊行程。活動期間每個周末還有部落社區生態小旅行活動，包括:馬佛部落螢蝠享宴、大和古早紙體驗、螢伙晚燴、有聲有色拔仔庄、大富甜甜地所在、大地廚房文化行、富源藝術體驗等7場次，尚有名額，請電話預約申請。建議您搭配觀光局推出的「花蓮遊、花蓮加油」方案，住宿費每人最高補助500元(請逕洽觀光局)。希望透過公私協力，在地自主監測，營造綠色經濟可以活絡推廣地方經濟永續發展，也請所有花蓮的鄉親以主人的身分，邀在外地的親朋好友來支持，雖然目前螢況謹1-2成，但是在地民眾在專業導覽員的解說下，享受一個豐富又美好的生態夜晚，民眾表示，要極力邀請外地的親友來大農大富平地森林園區欣賞點點螢光，也鼓勵大家來花蓮觀光，花蓮很好、螢光很美，邀您來賞遊。

*活動資訊如下:

1.活動日期:107年3月17日至~4月15日

2.活動地點:大農大富平地森林園區服務中心及北環道

3.活動時間: 第一梯次18:30~19:30，

第二梯次19:30~20:30，

第三梯次20:30~21:30，

4.人數:平日(星期一~五)500人/日;

假日(星期六、日，含連續假期)800人/日。額滿為止。

5.活動費用:現場繳費，每人新台幣198元(2歲以下不收費) 鄉親回饋:160元(憑證件花蓮縣民及身障人士)，內含導覽解說及社區伴手禮，伴手禮種類視當天供貨情況發放。

6.報名方式(請於網路事先報名):

2018大農大富賞螢趣臉書粉絲專頁: https://www.facebook.com/Lampyris2017/

報名網頁:https://www.beclass.com/rid=213ec8a5a50f128a7e32

有任何疑問，歡迎來電洽詢大農大富平地森林園區（03）870-0870＃9。

大農大富平地森林園區 (花蓮林區管理處提供)

去年園區的螢火蟲狀況 (花蓮林區管理處提供)

(花蓮林區管理處提供)

(花蓮林區管理處提供)