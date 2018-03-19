最新！SOGO進口奇異果和草莓驗出殘留農藥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局今（19）日公布市售蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗90件蔬果產品，11件不符合規定；包含第二果菜市場販售的小白菜、芥藍菜、萵苣菜和牛番茄，另外太平洋SOGO百貨超市販賣的「義大利奇異果」和「日本福岡草莓」也各檢出農藥殘留。

北市衛生局表示，此次抽驗的90件蔬果產品中，有11件不符合規定：第二果菜市場販售的小白菜檢出3項殘留農藥（亞滅培、達滅芬和賽洛寧）、芥藍菜檢出2項殘留農藥（因得克和佈飛松）、萵苣菜檢出1項殘留農藥（座賽胺，標準為不得驗出）、芭樂檢出1項殘留農藥（大滅松，標準為不得驗出），以及牛番茄檢出1項殘留農藥（嘉保信）。

士林區水果攤和中山區新鮮採水果店販售的網室木瓜各驗出１項殘留農藥（分別是納乃得和芬佈賜，標準皆為不得驗出）。文山區水果城的蜜棗檢出1項殘留農藥（賜滅芬，標準為不得驗出）。

太平洋SOGO之超市販賣的義大利奇異果和日本福岡草莓，各檢出1項殘留農藥，分別是依芬寧(標準：不得檢出)，以及氟尼胺（標準：0.01ppm 以下）。信義區愛買超市販售的韭菜檢出1項殘留農藥（貝芬替）。

台北市衛生局黃世傑局長（左）及譚敦慈護理師示範蔬果正確洗滌方式。（圖片來源：北市衛生局提供）

依行政院農業委員會公告，以上皆為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，但其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

毒物專家林杰樑的遺孀譚敦慈資深護理師提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。