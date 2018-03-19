外交部「行動領務」再登澎湖　離島居民可就近申辦護照

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）離島民眾平常若是需要申辦護照等相關領事事務，皆得回到台灣就近領務局或外交部各地區辦公室，相當不便，外交部在2015年陸續在離島推出「行動領務」服務獲得讚賞後，今日宣佈將於本月底再度前進澎湖，讓澎湖民眾在當地就可以辦護照、諮詢出國相關事宜。

外交部今日發出新聞稿表示，為加強對澎湖民眾服務，外交部南部辦事處在3月27日下午2時至4時30分，於馬公市的澎湖縣政府禮堂（地址：澎湖縣馬公市治平路32號），以及3月28日上午9時至11時30分在湖西鄉公所（地址：澎湖縣湖西鄉湖西村43-11號）辦理「行動領務」服務，當地及鄰近區域民眾可善加利用。

外交部指出，此次將提供首次申辦及換發晶片護照的收件服務，待護照製作完成後，外交部南部辦事處會將護照郵寄予申辦民眾，一次收件、全程服務，非常便利。

除了受理護照申請外，外交部表示，服務現場也將提供許多出國實用資訊，包括國人旅外安全、外交部旅外急難救助措施，以及青年海外度假打工等，現場辦事處人員也將協助民眾加入領務局LINE@官方帳號和使用線上出國登錄程序，讓民眾未來出國更加方便及放心。

外交部提醒，首次辦理護照的民眾須準備護照申請書、兩吋彩色護照規格的近照兩張、身分證正本與影本，以及規費新台幣1,300元；未滿14歲者除備妥上述文件外，則需準備規費新台幣900元。

而民眾若須換發護照，除上述要件外，還須攜帶未逾期的舊護照，以利截角註銷。有意申辦護照的民眾可先向縣內各戶政事務所或移民署澎湖縣服務站索取申請表預先填寫，以節省辦理時間。