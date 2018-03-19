聯合國召開生物多樣性峰會  對抗氣候變遷與物種滅絕危機

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）聯合國第六屆「生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台」17日在哥倫比亞第二大城市麥德林(Medellin)舉行生物多樣性「危機峰會」，共計128個成員國中的116國家代表、逾750名國際專家出席為期9天的會議。這次的會議旨在評估全球物種大規模滅絕的情況、環境等問題，並提出解決方案。

據《法新社》（AFP）報導，哥倫比亞總統桑托斯（Juan Emmanuel Santos）在揭幕時表示，保護生物多樣性和對抗氣候變遷同樣重要。他接著說，發生在他人身上的事，也會發生在我們的身上。如果我們意識到這一點，我們就能承擔保護環境和維護和平的重責大任。

生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台（Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES）主席Sir Robert Watson表示，世界已走到十字路口。自然環境歷來所遭受的破壞，將會影響人類從現今到未來諸多世代的生活。

聯合國環境署執行主任埃里克·索爾海姆（Erik Solheim）提出警告，在破壞生物多樣性的同時，我們也減縮了人類的糧食、乾淨的水與森林腹地。

這次的峰會將審議過去3年由約600位科學家編寫的10,000份報告，包括動植物和土壤的最新生態狀況，並根據IPBES的四大分區狀況於本周五公布有關美洲、非洲、亞太、歐洲及中亞地區進行個別評估報告，預計本周五公布。另外，下周一將發佈全球土壤狀況報告。