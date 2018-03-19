(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓媒體報導，南韓的新勞基法，新增了對讓勞工超時工作者，處以有期徒刑的規定，無疑是世界上最嚴格的勞基法之一。

南韓《朝鮮日報》，南韓新的勞基法，將在7月1日正式上路。條文加重了對違反法定工作時間規定之雇主的處罰，從之前的「2年以下有期徒刑或1000萬韓元（約相當於新台幣30萬元）以下罰金」，提升到「2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金」，且就算勞資雙方私下同意，也無法避免刑罰。

報導整理，英國、美國和法國，也有對勞動時間訂定上限，但無規定違反時的處罰；德國對違反者課以行政處分；而日本則是規定，沒有給加班費時，資方才會被處罰。《朝鮮日報》表示，在主要國家中，只有臺灣和南韓一樣，以刑事法規處理超時勞動問題，但臺灣只有規定罰金刑，而無有期徒刑規定。

根據南韓新的勞基法規定，部門上司、人事管理者、甚至公司代表董事，都可能受到處罰。另外，法條裏還有所謂「兩罰」條款，也就是法院可以同時對公司法人課以罰金，並將相關人員處以有期徒刑。報導舉例，在員工數千人的工廠内，只要有1、2人出現超時工作問題，公司高層就會接連遭受處罰。

對此，南韓資方團體「韓國經營者總協會」（한국경영자총협회）表示，希望南韓政府，可以引導勞資雙方自律改善，不應積極動用有期徒刑，處理勞資問題。

南韓新勞基法將上路 勞工過勞上司坐牢