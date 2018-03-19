傳接總統府秘書長 陳菊：返台後慎重思考

（中央社記者黃兆平紐約18日專電）高雄市長陳菊今天在紐約就外傳接任總統府秘書長一事表示，這是很重要的事，返台後就會慎重思考與決定，一切以對台灣及民進黨最有利的角度思考。

2月底內閣調整後，政壇關切陳菊的下一步動態，而她本人對是否接掌總統府秘書長始終沒有親口證實。不過，陳菊下午參觀曼哈頓高架舊鐵道活化變身的高線公園（High Line Park）時告訴記者說，她在返台後就會慎重思考。

陳菊指出，接任考量的重點在民進黨執政的理想如何在台灣落實，是否符合民主運動的改革初衷。「我們人生每個階段，都會思考我們到底要扮演何種角色，對現階段台灣、現階段民進黨，或是我們要追求的理想是否最有利，用這樣的角度去思考」。

她還說，市長任期進入最後一年，還有7、8個月時間，最後階段的所有規畫、最後幾個月的工程何時完成，都有了決定。華府戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演講當初是以「市長」身分獲邀，非常重要的訪問，很不容易，待結束後返台，就會討論接任的議題。

至於前民進黨籍立委林濁水勸她勿接掌總統府秘書長，陳菊說，瞭解到有很多不同意見，皆予以尊重，也感謝各方關心。

另外，美國總統川普簽署台灣旅行法，正式立法生效後，陳菊是第一位來訪的台灣地方首長。她說，演講早在8個月前即已安排，剛好湊巧，非常樂見未來包括總統等行政首長都可以訪美。

陳菊再度提及，台灣的總統或中央行政官員出訪，以往就我們的國際處境而言，確實存在很多困難，但台旅法通過後，相信對台美關係、台灣官員出訪國際、或到美國，都是很重要的一大步，感謝美方的友善，支持台灣。

陳菊及隨行的市府團隊下午參訪西曼哈頓哈德遜廣場（Hudson Yards）內、被喻為「空中鐵道公園」的高線公園，做為高雄市政建設參考。之前，包括台中市長林佳龍、台北市長柯文哲參選市長時，都曾造訪考察。

陳菊上午還曾抽空走訪中央公園，明天拜會紐約市政府311市民服務專線話務中心後，將轉往華府訪問。20日將以「我的4000天與40年：台灣的民主之路」為題，應邀在CSIS發表演講並回答提問。