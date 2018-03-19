福容推露營主題房 在飯店房間搭帳篷

全台瘋露營!根據中華民國露營協會統計數據發現，目前全台常態性露營人口已突破二百萬人，對比2013年國內露營人口約六十萬，成長幅度驚人，露營商機一年更是上看百億，不少飯店及餐飲業者紛紛絞盡腦汁搶食這塊大餅!福容連鎖旅館事業集團，旗下就有三間休閒飯店，目前推出露營主題房，在飯店房間裡面搭起帳篷，可以悠閒的吹冷氣，享受五星設備，不用再被蚊蟲騷擾，或是擔心刮風下雨，氣候攪局，度過愉快的清明假期!

福容位於東北角的福隆店，推出露營野餐主題房，兩大兩小$6,288+10%元起，入住前30天完成訂金給付，還享早鳥優惠，免一成服務費。房間內的和室部分可以讓您當成現成的露營營地，孩子可以體驗睡在睡袋帳篷裡的新奇感受，還附贈兩組野餐籃，由飯店主廚準備簡單的輕食料理，全家大小開開心心在飯店露營趣，離開時還可獲贈露營燈乙組，讓熱愛露營的家庭體驗不一樣的露營感受。

另外，搭配交通部觀光局今年主打的開運行程，「福萊祈運單車健行2日遊」，民眾可在福隆遊客中心參觀、租用自行車，沿舊草嶺隧道自行車道騎行，在石城服務區用餐並欣賞龜山島海景，到萊萊秘境瞭解火成岩地質景觀，穿至三貂角欣賞台灣極東點海景、參訪靈鷲山後再到福容福隆用餐泡湯，隔天改走草嶺古道健行，遊程充實又健康

樂園店及漁人碼頭店的popa主題房，裡頭從壁貼、床單、枕套到小朋友的備品，全都有可愛的popa圖樣，和室部分則是佈置了一個小小帳篷，小朋友可以窩在屬於自己的一方小天地裡! 麗寶兒童假期「福容孩子王麗寶FUN暑假」，4/4-4/7期間，三天兩夜只要$13999元，住在樂園的popa主題房裡，不但可以暢遊探索樂園、和家人逛outlet盡情購物、搭上全台最大摩天輪天空之夢，一覽大台中美麗景緻，還有最新落成的麗寶賽車場，讓大人小孩體驗競速快感，絕對超值。

清明婦幼連假期間，福容淡水漁人碼頭店全包式假期2大2小只要$6999元，一泊二食加碼好禮二選一，情人塔券4張或花漾小旅行，帶您到櫻花盛開的淡水天元宮賞櫻去，飯店內也特別安排了一系列親子活動，包含創意DIY、闖關遊戲、歡樂派對、紙飛機大賽、樂團演唱、淡水阿熊見面會，從早到晚精彩活動不間斷，吃喝玩樂幫您通通規劃好了!想在五星飯店露營吹冷氣，還可以玩遍周邊景點，福容是您最好的選擇!