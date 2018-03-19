蘋果春季發表會地點竟在這裡！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據美國媒體CNBC報導指出，蘋果將於3月27在美國伊利諾州的芝加哥的「Lane Tech College Prep High School」舉辦與「教育」相關的春季發表會。

報導指出，蘋果於16日無預警向媒體寄出春季發表會邀請函，而這場發表會的重點將會落在「給老師與學生的創新點子」，預計將會發表蘋果於教育方面相關的計畫。蘋果將本次春季發表會的主題訂為「Let’s take a field trip.」(一起去郊遊把)。

外媒DigitalTrends報導也指出了解，該校的學生從7年級橫跨到大學預科，教育內容走向偏重於科技類別。他們也預測蘋果很有可能在這次發表會中發表一款面向教育市場的iPad新品，價格相對來說也應該會比較親民。目前推出iPad的最低價是於去年3月發表的9.7吋iPad的9600台幣(329美元)。

此外，從邀情函上那一顆看似用Apple Pencil畫出的蘋果標誌來看，外媒也預測新iPad也有可能會支援Apple Pencil。除了iPad之外，外媒也預測蘋果即將在發表會中推出iOS 11.3正式版，包含蘋果手機用戶所期待的新功能—「降速開關」(iOS內正式名稱為「電池建康度(Beta版)功能，特定的iPhone在意外關機後，會啟用「效能管理」功能」)。