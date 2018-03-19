教育部深耕新南向　泰國技職官員來台培訓

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）教育部推動「新南向政策」再現成效，泰國教育部技職教育署(Office of the Vocational Education Commission，簡稱OVEC)高階官員，近日組團來台參加技職教育方面的培訓課程。

這是首度有泰國技職教育方面高階官員，組團來台培訓長達10天，18位學員對於台灣技職教育體系完善，與產學合作密切，留下深刻印象，未來將選派更多技職教育的教師，來台研習。

教育部今(19)日發布新聞稿指出，此次團員除來自培力發展局外，還有資訊教育局、私立技職教育局、合作局、工業與社區教育局、計劃局與雙軌教育局等單位代表，是泰國首度籌組完整技職教育體系的官員訪台。

泰國技職署官員團上課情形。翻攝教育部官網

教育部國際司畢祖安司長接待訪問團時，除代表教育部表達誠摯歡迎，並轉達將投注更多資源，去推動台泰雙邊教育合作。

本次課程內容包括「台灣技職教育體系與各級學制介紹」、「數位化學習應用於技職教育」、「台灣技職教育之產學合作模式」、「技職教育評鑑制度」、「技職教育實習場所安全管理」、「STEAM 動手做體驗活動」、「台灣技職教育課程發展」及「生技教育」等多元豐富的主題課程，還特別邀請教育部林常務次長騰蛟，擔任「台灣技職教育政策發展」專題講座。

泰國貿易經濟辦事處代理代表黃麗卿(Suree Trairatananukool)女士致詞。翻攝教育部官網

率團參訓的技職署培力發展局辛思望(Somprasong Singsuwan)局長說，台灣推動新南向政策，讓東南亞各國有機會充分瞭解台灣教育優質環境。親自率團來訪實際體會到台灣對於技職教育的投入，不只在經費上的挹注，完整的政策規劃、高效率的行政工作、產學界密切的結合、評鑑制度的落實與專業師資的引導等，都是技職教育推展成功的要素，他們對於課程內容感到非常滿意，未來盼選派更多技職教師來台研習。

泰國技職署培力發展局辛思望(Somprasong Singsuwan)局長(右)，致詞期盼未來的合作。翻攝教育部官網

除課堂講授外，學員也參訪臺北市立大安高級工業職業學校、臺北市立士林高級商業職業學校與臺北城市科技大學等，面對面與學生對談，深入瞭解課程規劃、設備採購與上課實做情形等，認識我國技專校院與技術型高中的發展。泰國貿易經濟辦事處黃麗卿(Suree Trairatananukool)代理代表也對教育部提供培訓課程表示感謝，並認為這樣的客製化課程對於泰方助益良多，並有利於「泰國4.0」政策與臺灣「教育新南向」政策的對接，期盼未來有更多的合作方案。

泰國技職教育署主要任務，在依據泰國勞動力市場和國民經濟增長的需求來制定泰國技職教育及培訓政策，並在泰國各地設置技職學院。

該署經常與高教署合作解決泰國教師人力短缺的問題，同時開設教師專業課程，學生修畢專業教學證照課程後可申請教師證書。

教育部國際司畢司長祖安(中左) 、泰國技職署培力發展局辛思望局長(中右)及與會學員共同以泰國當地象徵技職教育成功之手勢合影。翻攝教育部官網