中國全國人大》習近平心腹劉鶴任副總理　易綱接任人行行長

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國第13屆全國人大會議今（19）日上午選舉國務院副總理，由韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選，維持4名副總理的編制。同一時間，原人行副行長的易綱獲大會同意接替周小川任行長。

原被外界看好的中共中央政治局委員楊潔篪則告落榜。

中央社報導，這4名新當選者中，韓正以中共中央政治局常委身分當選國務院排名第一的副總理，完全符合預期。至於排名第2至4的孫春蘭、胡春華、劉鶴都是中共中央政治局委員，也符合長久以來慣例。其中劉鶴是中共總書記習近平倚重的財經幕僚，過去5年一直為習近平出謀劃策，重要性被認為直逼、甚至超越國務院總理李克強。

2月底，還沒就任副總理的劉鶴，更奉命前往美國溝通中美貿易摩擦，雖空手而回，但受習近平倚重的程度及未來的重要性，可見一斑。

同一時間，原人行副行長的易綱獲大會同意接替周小川任行長。中國人民銀行副行長易綱上午以2965票贊成、2票反對，另有2票棄權的結果升任新一屆人行行長。

現年60歲的易綱畢業於北大經濟系，後留美取得伊利諾州大學經濟學博士學位，並在美印第安那州授課多年，能說一口流利英語。易綱1997年加入中國央行，主要負責外匯政策。2007 年起升任副行長。

彭博經濟學家Tom Orlik解讀，已在人行任職20年之久的易綱，不僅是人行現行政策的設計師也是執行者，他的任命代表政策會延續下去。