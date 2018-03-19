「兩岸通」接掌陸委會　陳明通：理順兩岸關係、追求共存共榮

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）總統府及行政院上（2）月底公布內閣改組後，今（19）日大陸委員會終舉辦主任委員交接典禮，新任主委陳明通致詞時表示要向台灣人民保證，他將「竭盡所能地維護台海的和平穩定，讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

陳明通除了在前總統陳水扁執政時期（2007至2008年）曾出任陸委會主委外，長期為台灣大學國家發展研究所教授，此次獲總統蔡英文欽點再度回鍋，外界認為府方是看中陳明通與中國官方關係不錯且通曉兩岸事務。

陳明通今日出席交接典禮時充滿朝氣，金屬眼鏡暗色鏡片下透露一股自信，並在政務委員羅秉成的見證下，從陸委會代理主委林正義手中接下印信，宣布正式接掌我國主管兩岸事務的大權。

巧合的是，今日也是中國的台灣事務辦公室新的主任劉結一上任的日子，對此，陳明通表示不會對中國新的人事提出評論，不過他強調，期待中國新的人事能和陸委會一同合作，促進兩岸和平及台海安全。

致詞時提及自己是歷屆陸委會主委，擔任主委以前去過中國次數最多的人，陳明通表示，過去近30年來，他不僅走遍了大江南北，也「見證了大陸翻天覆地的轉變、認識了無數的朋友。」

陳明通接著指出，這些過去個人經驗，將有助於他在未來工作崗位上「理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮。」

提及中國近日提出31項對台政策，企圖吸納台灣資金、人才及技術，陳明通也表示在行政院的指示下，陸委會會成立一個小組，定期對行政院的因應措施搜集情資，並向行政院、總統府，以及國人報告措施實施的情況，以及對岸的反應等等。

而不僅兩岸關係，因為美國參眾兩議院通過《台灣旅行法》，加上美國總統川普（Donald Trump）在最後一刻的簽署，接在在挑動美、台、中三方的敏感關係，針對外界推估未來中國對台將施加更大壓力，陳明通則未正面回應媒體，僅表示美國通過《台旅法》只是在說明他們對台灣長期民主化及民主結果的支持。