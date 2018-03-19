日本跑者川內優輝 萬金石馬拉松奪冠

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 全臺唯一且首場IAAF銀標籤賽事「2018新北市萬金石馬拉松」，昨(18)日隆重登場。日本最強的市民選手川內優輝(Yuki Kawauchi)以2小時14分11秒的成績，順利拿下全馬男子組金牌。

今年萬金石馬拉松首獲IAAF銀標籤認證，分別舉辦馬拉松（42.195K）、迷你馬拉松（14K）及快樂馬拉松（7K）三個組別，吸引了上萬民眾及國外菁英跑者參與。

川內優輝於2016年參加新北市萬金石時不敵肯亞選手克柏爾創下大會紀錄2小時13分5秒，屈居亞軍。因此他今年有備而來，開賽就甩開非洲菁英好手，以全程衝刺式的跑法，讓他率先抵達終點。不過衝過終點線之後，川內體力透支癱倒在地，需坐輪椅離場。而全馬女子組金牌則是由肯亞女將Rael Kiyara Nguriatukei以2小時35分57秒拿下，與亞軍Chemtai Rionotukei僅差1秒。

國內選手表現不俗。國內男子組第一由周庭印以2小時35分拿下；而女子組則是由素人蔡雅安突圍而出，以3小時04分35秒稱后。

男子組前20名

女子組前19名

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