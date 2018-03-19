怎麼會這樣？戴資穎世界球后寶座只能坐到4月中！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 雖然昨(18)日戴資穎在2018全英國羽球公開賽決賽中成功擊敗山口茜穩坐球后寶座，但是因為世界羽球聯盟(BWF)今年所實施的新賽制，世界球后最快四月中會讓出球后寶座。
根據世界羽球聯盟世界排名計算方式，BWF採納選手過去52週賽事中，積分最高的10場比賽來進行加總。戴資穎全英國羽球公開賽奪冠後進帳12000分，本週以94839分穩坐球后寶座。
戴資穎目前最高的前10積分(按分數排序)
1)全英國羽球公開賽冠軍-12000分
2)馬來西亞頂級超級賽冠軍-11000分
3)蘇迪曼盃-10339分
4)新加坡超級賽冠軍-9200分
5)亞洲錦標賽冠軍-9200分
6)法國超級賽冠軍-9200分
7)印尼大師賽冠軍-9200分
8)馬來西亞大師賽亞軍-7800分
9)丹麥頂超賽4強-7700分
10)澳洲公開賽4強-6420分
因新賽制實施的緣故，戴資穎在去年4月馬來西亞頂級超級賽冠軍11000分、新加坡超級賽冠軍9200分，兩場積分都因超過52週逾期因此不將被採納。BWF預計會補入中國公開賽8強的6050分，總積分為87109分。
日本好手山口茜在2018全英國羽球公開賽中以亞軍進帳10200分，扣掉原本最低2017南韓公開賽8強的6420分，她本週積分87411，將超越戴資穎302分，誤打誤撞登球后寶座。
不過戴資穎仍仍有機會再次搶回世界球后寶座。
延伸閱讀