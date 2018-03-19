『晶宴會館』謝師宴包場包唱 每人只要600元起

又將到鳳凰花開、驪歌高唱的畢業季，相信此刻畢業生們正著手忙於謝師宴籌辦，來傳達對老師的感謝之意，而參加謝師宴也變成師生們期待的一件事情。知名婚宴品牌『晶宴會館』，今年所推出《2018謝師宴專案》，鎖定年輕人喜愛嚐美食、愛唱歌的特質，推出免費包場與免費歡唱服務，是近期眾多謝師宴專案中的獨特亮點。只要專案人數達滿30人，就可以享有場地免費包場；人數達滿40人再加送3小時K歌歡唱，而考量學生族群的消費能力，專案優惠每人只要600元+10%起，實在是相當超值。同時專案推出早鳥優惠，只要在4/15前下訂再加碼贈送迎賓雞尾酒，讓您的謝師宴有加倍尊榮的服務享受。

晶宴會館今年所推出的謝師宴專案，提供中式桌菜與西式自助餐讓顧客選擇，其中不乏經典菜色，如「波士頓龍蝦」、「德國豬腳」、「宮廷花雕蝦」「烤方芽菜」等特色料理。專案主打包場服務，讓顧客輕鬆就能享受到獨立劇場式場廳及百萬級的燈光音響設備。另外專案還包含果汁無限暢飲等專屬服務外，還有輕鬆加價購方案，只要加50元就能享有甜點升級為莫凡彼冰淇淋，加100元就能享有紅酒或啤酒無限暢飲(未成年請勿飲酒)，讓您謝師饗宴質感升等，絕對是您舉辦謝師宴的最佳首選。

此外，看準年輕人熱衷在網路社群的互動分享上，晶宴會館也將在FB推出「按讚謝師恩」活動，只要公開分享晶宴會館FB上的指定謝師宴活動貼文，每當累計達滿50個讚，就可以在消費時於折抵一人消費，活動為滿10人送1人，且專案人數需符合最低保證人數30位以上，就能輕鬆免費請老師吃大餐，詳情請上晶宴會館官方粉絲團。