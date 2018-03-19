【更新】無良船長丟包台東　越南偷渡客搶灘2死2失蹤  

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）海巡署東部地區巡防局、第十巡防區於今(19)日凌晨2點17分，經由雷達發現距岸4浬處，突然出現一艘小型快速目標。

經調派岸際巡邏勤務及積極完成相關勤務部署後，截至11時止，於塔瓦溪岸際，緝獲2名台灣籍男性及5名越南籍偷渡犯(3女2男）。

翻攝海巡署官網

根據海巡署新聞稿，其中有2員越南人溺水，1名男性於送醫途中不幸死亡，1員女性於發現時已死亡，後續由第十巡防區擴大偵辦中。

海巡署東巡局呼籲，民眾若發現可疑人士或不法，請勇於撥打海巡「118」服務專線通報，海巡署將全力打擊不法。

以下為稍早報導

海巡署東巡局今(19)日凌晨4點多執行岸際巡邏勤務，在屏東及台東縣界的塔瓦溪海灘查獲偷渡案件，發現有2名形似東南亞國籍男子癱軟倒在海灘上，已無生命跡象，疑似溺斃，經送大武衛生所急救，仍宣告不治。

《聯合報》引述海巡署東巡局指，岸巡人員隨後展開地毯式搜查，在南田山區逮捕另外2人，都有失溫情形，另2名偷渡客行蹤不明。

5名越南籍人士19日凌晨企圖從台東大武海邊偷渡上岸，未料橡皮艇遭大浪打翻落海，造成其中2人溺斃。（海巡提供）中央社

海巡署東巡局稱，根據存活者初步供述，他們有6至8人同船偷渡來台，準備在台打工，今天凌晨4點多在距岸約兩三海浬外，船長要他們跳船下水，自行游上岸，因此至少還有2名偷渡客不知去向，海巡正會同大武警方擴大搜尋中。

東巡局指出，目前已查獲5名越南人及1台籍男子，正從南田準備押解回台東第13總隊隊部偵訊。

《自由》報導則指，東部地區巡防局第十巡防區，於今(19)日凌晨2點17分經由雷達發現，距達仁鄉阿朗壹古道岸4海浬處，突然出現一艘小型快速目標，完成相關勤務部署後，至上午9時30分止於塔瓦溪岸際，緝獲3女2男共5名越南籍偷渡犯，其中有2人溺水，1名男性於送醫途中不幸死亡，1女性發現時已明顯死亡。