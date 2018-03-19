明日冷空氣南下　週三到週五下探11度低溫

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）又要變天了！今（19）日各地白天氣溫溫暖舒適，日夜溫差大。明（20）日受到鋒面通過影響，天氣轉有雨，局部地區有瞬間較大雨勢；氣溫方面則是越晚越冷，早出晚歸者需特別注意溫差變化。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今(19)日在暖氣團內，西半部晴時多雲，溫暖舒適，正午陽光下微熱；西半部高溫將回升至28至30度左右，日夜溫差約在10度左右。東半部亦為多雲時晴的天氣，午後東北部地區有一些局部短暫陣雨的機率。

明(20)日冷鋒過境，中部以北及花蓮以北有陣雨或雷雨，局部地區有瞬間較大雨勢，應注意！南部、東南部有短暫陣雨或雷雨的機率；冷空氣緊接南下，氣溫下降、愈晚愈冷；上半夜北台灣約降至14度。

週三(21日)天氣轉乾冷，花蓮、台東仍有局部短暫雨。週四、五(22、23日)各地晴朗穩定，白天陽光下不覺冷，但早晚氣溫「明顯偏低」。週三晚至週四晨、週四晚至週五晨，中部以北局部地區，將出現11、12度的低溫，沿海空曠地區可能更低。「乍暖還寒難將息」！要注意氣溫的劇烈變化。

週五白天起至週(25)日天氣晴朗穩定，冷空氣減弱、逐日回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大。下週一(26日)另一波微弱系統，帶來輕微變化，需再觀察。