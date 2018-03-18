許信良：執政者有義務打破兩岸僵局

民主進步黨前主席許信良今天表示，從今年開始美中關係會從合作變為對抗，且時間會很長，不管任何人執政，執政者有義務打破兩岸僵局，「不能說責任不在我，非打破不可。」



台灣研究基金會今年成立30週年，在3月份舉行3場系列論壇，今天下午舉行第二場論壇，主題為「台灣大戰略—全球政治經濟變局下台灣的生存與發展之道」。主持人為台研會創辦人黃煌雄、前民進黨主席許信良、總統府資政陳博志、前國安會秘書長蘇起、中研院院士朱雲漢。



應邀出席的許信良指出，今年最重要是美中關係，一直到今年之前，美國把和中國的關係當作建設性夥伴關係，邀請中國進入美國建立的世界體系，但到了今年，美國國防部戰略報告把大陸當作重要的競爭對手。



許信良說，這發展不是忽然的，也不是因為川普當美國總統，而是美國政府機構和智庫長期觀察，認為中國大陸崛起非壓制不可，從今年開始美中關係會改變，從合作到對抗，這時間會很長久，不是1年、2年，而是50年到100年都有可能，這是世界大問題，不是美中兩國之間問題而已。



不過許信良認為，美中對抗不會有結果，美國在軍事上有優勢，可是像北韓有核彈，美國就無法動武，美中發生軍事戰爭這是不可想像的事情，因此美中再怎樣不可能用武力攤牌解決。



而美中問題可以用經濟力量解決嗎？許信良認為，互相封鎖、互相杯葛也不可能，因為世界已經全球化，自由貿易秩序的市場已經建立，「你中有我、我中有你」，美中都是重要分子，不可能經濟對決。



至於有沒有可能像冷戰時代，蘇聯和美國各一個集團進行外交對決？許信良認為，不可能，今天世界上沒人會參加哪一邊，所以美中對抗不會有結果、不會有輸贏，會拖很久很久，一定是打打談談，互相對抗、互相妥協，最後世界出現另外一個形式的秩序。



台灣要如何應對這樣的世界變局？許信良認為，台灣和美國關係很好，但民進黨執政之後和大陸有政治問題沒解決，台灣對陸出口佔總出口量的40%，對美國佔10%左右，大陸是4倍於美國，「大陸佔台灣貿易出口比例這麼大，你不理他，這很難想像、很少有的。」



許信良認為，不管任何人執政，執政者有義務打破僵局，「不能說責任不在我，非打破不可。」許信良也說，台灣不能在美中兩邊站任何一邊，必須從兩邊都獲益，兩邊都是大市場，都不能放棄。



此外，他也提到，世界最大問題不是生產不足而是貧富不均，要怎麼處理資源太多的問題，台灣必須做社會福利，社會福利就是內需經濟。