台泰觀光平台成立 拓展泰國旅客來台

駐泰國代表處設立中泰雙語的台泰觀光服務平台Visit Taiwan，整合雙邊旅遊業者與相關資訊，推動互動交流，協助台灣觀光產業拓展泰國市場。



駐泰國辦事處指出，已與觀光局和地方局處首長建立聯繫，直接討論泰國旅客來台的行銷策略與作法，協助拓展泰國市場，希望各縣市提前一季在泰國啟動行銷，宣傳重要節慶或觀光活動。



為讓台泰旅遊業者開發優質主題旅遊行程，例如米其林美食指南，自行車運動、觀光醫療、浪漫婚紗、宗教禪修、溫泉養生、賞花茶香、民宿茶鄉、節慶和銀髮族之旅等，駐泰處將提供最新資訊給泰國旅遊業者，行銷台灣觀光。



駐泰處也與各部會結合，例如故宮博物院的重要展覽、文化部的博物館、美術館表演和文創展覽、農委會的農場與農村示範區、客委會的浪漫台三線等，邀請泰國媒體或網路名人協助推廣台灣節慶與文化觀光。



Visit Taiwan的LINE群組平台，有泰語服務諮詢、投訴調查與急難救助等3項功能，讓來台自由行的泰籍旅客更便利與獲得緊急協助。