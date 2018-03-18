撼動英國社會　本世紀最戲劇性的環航之旅《獨帆之聲》動人獻映

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）奧斯卡影帝柯林佛斯與奧斯卡與金球獎雙料得主瑞秋懷茲新片【獨帆之聲】改編自1969年的真實事件，當年英國《週日泰晤士報》舉辦一場環行世界的獨帆大賽，唐諾（科林佛斯飾演）打算參加這場備受矚目的競賽，並成為史上第一位完全不靠岸、獨自航行環繞世界的人。

這個撼動英國社會的新聞事件，1970年不僅推出了英國報導文學著作《獨帆之聲》（The Strange Last Voyage of Donald Crowhurst），更在2006年拍成紀錄片【深水】（Deep Water），由蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）擔任旁白，並獲得羅馬影展與聖地牙哥影評人協會獎「最佳紀錄片獎」肯定。而在事件近50年後的2018年，則推出了這部撼動人心的劇情長片。

唐諾在比賽中以史無前例的驚人速度航行，媒體也將他打造成英國家喻戶曉的英雄人物，就在英國民眾都認為他必勝無疑、家人歡天喜地準備迎接他凱旋歸來時，卻傳來他的空船飄蕩在海上，卻不見他蹤跡的消息。

本片由曾在2008年以【偷天鋼索人】（Man on Wire）榮獲奧斯卡「最佳紀錄片獎」，並在2014年以【愛的萬物論】（The Theory of Everything）拿到諸多獎項肯定的詹姆士馬許（James Marsh）執導，他表示：「我十年前觀賞了【深水】，也是該部紀錄片激發出今天這部電影的誕生。本片故事非常迷人，是個非常希臘悲劇式的敘事方式。」

導演也為本片做足功課，不僅參考本這起事件的大量新聞稿、航海日誌與錄音帶，更參考多部電影，也因為這是一部關於海上航行的電影，劇組更建造一艘與原始船隻同等比例的船，並與曾拍出【革命前夕的摩托車日記】（The Motorcycle Diaries）、【阿拉斯加之死】（Into the Wild）的法國攝影師艾瑞克高帝耶（Eric Gautier）合作，堅持在海洋上的真實場景進行拍攝。

導演表示：「唐諾的故事，是關於一個男人離開妻小、遠征大海的動人傳奇。本片用一種充滿同情的語調，將這個悲傷的故事述說得如詩般美麗。」