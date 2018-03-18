夢想家主場最終戰 不敵新加坡騰飛之獅

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 彰化採訪報導) 今日在彰化體育館進行寶島夢想家在本賽季的最後一場主場賽事。對上新加坡騰飛之獅一役，夢想家打出永不放棄的精神，但仍無法在主場拿下首場勝利，比賽最終結果69:87。

寶島夢想家在今日邀請了在HBL高中籃球聯賽完成女甲級衛冕的普門中學到場加持，8：AT代言人愷樂也現身球場帶來精彩熱舞表演。雖然夢想家外援佛特在比賽中拿下20分、12籃板，以及吳松蔚的火燙手感讓球場掀起一波又一波的高潮，夢想家仍再次吞敗，未能在主場拿下勝利。吳松蔚在本場比賽中拿下16分。

在賽後的分享會中，夢想家領隊陳建州仍以八仙塵爆鬥士黃博煒的故事鼓勵球隊與球迷，「學習克服失敗比成功更重要，相信這個球季的經驗會讓我們下季更好。」此外，董事長張承中也表示：「這一季會是我們成長的養分，期待明年見到更好的夢想家球團。」

「戰績進步是下個球季最大的目標。」提起下個球季的目標，張憲銘表示休賽季會有更充足的補強準備：「洋將跟本土球員都會進行補強。球迷朋友也慢慢認同我們了，希望明年球迷踏進這個球場能帶著勝利跟笑容跟著我們離開。」

夢想家球員也在賽後向所有球迷喊話，感謝球迷這個賽季辛苦的支持，也保證在下個球季全隊都會有所蛻變。

寶島夢想家將在3月22日前往香港挑戰衛冕軍香港東方龍獅籃球隊，尋求本季第2場勝利，