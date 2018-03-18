南島族群婚禮10對新人定終生 日本新人也參加

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）「2018南島族群婚禮─鞦韆下的婚禮」系列活動，17日在三地門鄉中山公園進行主婚禮活動，由證婚人縣長潘孟安、主婚人茂管處長簡慶發、三地門鄉長歸曉慧福證，10對新人遵循排灣族貴族傳統婚禮隆重儀式，完成終身大事，在參與家屬、貴賓一起見證下，獻上最深的祝福，願新人們攜手走向精采的人生。



由茂林國家風景區管理處和屏北三鄉鄉公所共同辦理的「2018南島族群婚禮─鞦韆下的婚禮」，10對新人中有6對來自原鄉部落，也是開辦14年來首次有兩位日籍新人以原住民儀式互訂終身大事，日本媒體得知紛紛派出記者到三地門全程記錄採訪，包括富士電視台、每日新聞、日本共同通訊社共同見證他們的婚禮。

日籍新人吉田俊明和上野去年來台旅遊時，造訪位於瑪家鄉的臺灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原民文化驚艷不已，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，受盪鞦韆儀式與排灣族、魯凱族的華麗傳統服飾吸引，於是報名了今年(107)南島族群婚禮盛事。



今年「2018南島族群婚禮-鞦韆下的婚禮」由三地門鄉公所主辦，以排灣族的傳統婚禮為主軸，排灣族視結婚為人生大事，經「求婚」、「送採薪禮」、「豎鞦韆架」、「下聘」及「成婚」等隆重的傳統儀式，完成新人的終身大事；嚴謹神聖的婚禮儀式，象徵婚姻不僅是2人世界的美好幸福，也是彼此分攤責任、相互扶持的開始。



除了主婚禮重頭戲外，茂管處於3月10日起至4月1日每周六、日在禮納里遊客中心有部落原味市集，現場有排灣族傳統鞦韆與傳統服飾供民眾拍照；為方便民眾暢遊屏北三鄉，更規劃了往返地磨兒森林公園與禮納里遊客中心的接駁專車，歡迎民眾前來高屏山麓遊玩並搭乘。屏北三鄉鄉公所各推出精采系列活動，如部落原味市集、露營、飛行傘體驗及部落生態遊程、健走、套裝蜜月及手沖咖啡比賽等，歡迎各位共同參與浪漫的系列活動。