舌尖上最難忘的韻味風華 美福推36個月熟成伊比利火腿

由乾式熟成牛排教父陳重光行政總主廚領軍的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，這次在美福肉商軍火庫的強力後盾下，引進自2014年開放西班牙伊比利豬以來，經過近四年的等待期，待擁有「歐陸傳奇食材」之稱，讓人最津津樂道的伊比利火腿正式入台。

伊比利火腿之所以珍貴，原因來自僅取其「後腿」，跟「前腿」相比，後腿幾乎沒有筋，並擁有濃醇的風味及口感。後腿油脂豐厚的特性，在以天然海鹽的醃漬過程中，更是"慢醃"的方式(一公斤的後腿需要一天的時間醃漬)將風味漸漸滲入豬腿中，口感較為甜潤。因此，來自西班牙頂級品牌Blázquez 熟成36個月Bellota等級的伊比利火腿，同樣經過熟成的細膩滋味，在時間的長流中淬煉，造就舌尖上最難忘的韻味風華。



美福致力提供最好的食材，要稱上西班牙伊比利火腿Bellota等級的黑豬，除了給予足夠充分的運動量外，更需在飼育過程中食用純種橡樹果至少兩個月，不僅能使脂肪呈現乳黃色澤與大理石紋並均勻分布在肉質中，讓火腿散發出馥郁的堅果香，再經過等待36個月的熟成後，才成就出鹹香細緻且令人回味的完美口感。 即日起至3/25止，凡單點任一款「乾式熟成牛排」24oz以上即贈送「西班牙Blázquez 36個月熟成Bellota級伊比利火腿」一份(25g) 。讓廣大喜歡熟成風味的饕客們一次品嚐兩種截然不同的頂級熟成風華。



西班牙伊比利豬頂級品牌Blázquez

成立於1932年，擁有85年經驗傳承，至今已至第四代。來自伊比利火腿生產的心臟地帶--吉胡耶羅產區，該區氣候乾冷，最適合火腿製作，也較其他產區更為甜潤。Blázquez在西班牙擁有3500公頃的橡樹林地(相當於1500個小巨蛋大小)，該品牌所飼養的伊比利豬擁有超過法定的活動空間，充分的運動是造就伊比利火腿美味的關鍵。

Blázquez已連續六年獲得食品界米其林獎章iTQi三星最高榮譽，更是唯一獲得Luxury Spain 西班牙奢侈品協會會員的火腿品牌，在四代人的經營下，Blázquez 家族親自監管所有生產流程，自伊比利小豬挑選、放養至風乾，一條龍式的嚴格把關，從不假手他人。目前廣為世界國際知名飯店與國際賽事VIP席指定使用品牌。

單點乾式熟成牛排即送「Bellota伊比利火腿」超值快閃驚艷登場

為了與更多喜愛熟成風味的饕客分享等待已久的美味，即日起至3/25止，凡單點任一款24oz以上「乾式熟成牛排」，即贈送頂級「西班牙Blázquez 36個月熟成Bellota伊比利火腿」一份(25g)。若想單純品嚐伊比利火腿特有的美味，亦可單點每份580元，含麵包與橄欖油。另外主廚特推「西班牙伊比火腿南瓜燉飯」每份680元，擅長義式料理的陳主廚以伊比利火腿獨特的香氣襯托南瓜的濃郁鮮甜，限定滋味只在快閃期間驚艷登場！