深澳環評引反彈 「乾淨的煤」真有其事

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）深澳電廠環評14日修正通過，引發議論，新北市政府稱將不發生煤許可，宜蘭縣、桃園市、新竹縣也因呼籲重新評估，釐清電廠汙染範圍與程度。行政院發言人徐國勇今(18)天說，設備採「超超臨界」機組，排放汙染量與天然氣的發電差不多；「有些東西是我們也不得不的選擇」。



深澳燃煤電廠環評通過，行政院長賴清德日前「深澳電廠用的是乾淨的煤」說法，引發熱議，徐國勇今(14)受媒體訪問時重申，深澳電廠機組是超超臨界機組，隨科技發展，發電排放出來的污染量，跟天然氣幾乎相當；重視環保的德國也還有很大比例的燃煤機組，很多國家現階段也還在用燃煤。



徐國勇說，「乾淨的煤」（Clean coal）並非賴清德發明的詞彙，雖然很多網民酸言酸語，但如果上網搜尋就會有1100多萬筆相關資訊，現在的煤經過篩選、洗滌等技術處理，可去掉高污染的部分，乾淨的煤就是這樣來的。



徐國勇也說，尊重深澳居民，至於後續會不會有其他的影響，將蒐集科學證據來論斷。



媒體詢問，新北市政府將不發生煤許可。徐國勇表示，經過科學論斷後，對台灣電力供應大家應該會了解，「不能說不要這些電廠，或不要這些機組，可是又要用電，這是相當矛盾的」。他強調，有些東西必然會有一些如環境的背景值，「有些東西是我們也不得不的選擇」。



徐國勇也表示，如果燃煤跟燃氣的排放差不多，深澳使用超超臨界機組，並不會造成很大的污染。