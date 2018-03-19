〈財經主筆室〉電價過去5漲3降 物價從來跟漲不跟跌

經濟部16日召開電價審議委員會，確定電價將從4月起調漲3%，並宣布一般民生及小商家用電不漲價，表示82%的用戶將不受到影響，經濟部認為這次電價調整對物價年增率影響，應該會低於0.08%。猶記得日前發生的「衛生紙之亂」，風波至今都尚未完全平息， 如果這次的電價上漲，政府若未擬妥穩當防弊的配套應變措施，避免不肖商人的藉機哄抬物價，似乎很難避免再次造成物價全面上漲的通膨效應發生！



經濟部這次電價調漲3%，但對民生電電500度以下不漲價，等於85%用戶不受影響，每月用電量1500度以下的小商家也不漲價，等於全體82%用電戶將不受影響。經濟部官員甚至認為，多數民生用電不受影響，推升物價力道會下降，若小商家說反映電價而漲價並不合理，因為小商家的電價基本上是沒有漲！官員說法似乎只為「穩定物價」信心喊話，但卻是完全違背市場經濟、不負責任的說法。就事論事，這麼多年下來，只要油電漲價消息一出，萬物齊漲就箭在弦上，物價上漲似乎很難避免。



沒錯，單純從電費支出來看，工業用電戶受影響最大，支出增加是不能避免，民生及小商家用電支出並沒有增加；但就電價上漲後物價受影響層面來看，結果可就大大不同？試想，工業大戶受電價上漲影響，必定會將電價上漲增加的成本轉嫁到產品售價，可惜這些小商家的上游供應商都是這些工業戶，小商家用電支出沒有增加，但購貨成本卻受工業戶調漲售價而成本增加。小商家以反映電價調漲來漲價，被視為是不合理，但以原料價格上漲而必須漲價，理由卻是冠冕堂皇。台電購電成本增加將費用轉嫁給工業用戶，看似與82%民生用電戶無關，電價調漲最後結果，似乎還是須由全民來買單。



以衛生紙漲價風波為例，衛生紙業者擬調漲售價引發民眾全面搶購風暴，逼得政府出面邀請業者喝咖啡、道德勸說，甚至對某通路商業者開出鉅額罰款，讓這些業者紛紛噤聲不敢多言，如今政府宣布電價調漲，這些衛生紙製造廠可統統都是被漲價的工業用戶，這回業者喊漲可就是「漲價有理」，看樣子短期衛生紙出現漲價可是漲定了！



其實，最令人擔心的是台電這次調漲電價幅度為3%，但商家在調漲物價時，幅度可能都不只3%；最令人不滿的是，每次只要油電調漲，物價就會跟漲，但油電跌價時，物價從來不跟著降價。從2008年7月至今近10年來，政府總共宣布調整電價8次，其中5次調漲、3次調降電價，每次只要電價調漲，商家都會藉機調漲物價，但2015、2016年間3次宣布調降電價，物價從未有降價情況出現，物價只漲不跌才是讓民眾心理最為不滿的痛！這次電價調漲政府只有信心喊話是不夠的，防止不肖商人不當哄抬物價的防弊措施，若未能適時配套執行，民眾長期處於薪資停滯，卻得不斷面對物價上漲不滿情緒，可能再無忍受的空間！