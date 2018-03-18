〈時評〉時力推人選台北市長的布局

時代力量林昶佐不排除參選台北市長，這項消息傳出後，多數人認為向來與台北市長柯文哲友好的小綠，現在正與白色力量鬧分裂，其實，時代力量的著眼點，是在爭取更多籌碼，方便在市議員提名時，和民進黨展開談判與協商。



時代力量存續的關鍵是2020年立委選舉，一旦在國會失去席次，就會像台聯一樣變成地方型政黨、進而泡沫化，因為失去中央政府的影響力，就等於是失去政治舞台。只是要在立委選戰持續拓展版圖，必須先在基層深耕，今年底的縣市議員這一役，顯得格外重要，因此，時代力量幾乎在各縣市都展開布局。



不過，以時代力量的政治實力，仍不足以推出縣市長參選人，但林昶佐卻對外釋出不排除參選台北市長的可能性。這個策略，具有雙重效果。



因為林昶佐若真的參選，最大好處是可以扮演時代力量市議員參選人的母雞，幫忙帶動市議員選情，另方面，就算沒選上市長，林昶佐等於是提前操兵，為兩年後的立委選舉暖身。



但市長選舉要錢，也要人幫忙，是一場資源消耗戰，林昶佐實際投入台北市長選舉的可能性並不高。現在喊要參選，是項莊舞劍、意在沛公，目的是帶給民進黨直接壓力，推出自己的黨籍市長參選人。



試想，當民進黨的支持者看到時代力量都有市長參選人，民進黨難道要繼續禮讓柯文哲或林昶佐嗎？屆時，推人參選台北市長的壓力將與日俱增，民進黨也派人和柯文哲同台角逐時，漁翁得利者將是時代力量的市議員參選人。



畢竟，綠白分裂後，民進黨市議員不可能再找柯文哲站台，只會和民進黨的市長參選人同台造勢，柯文哲能幫忙的對象，也變成以時代力量的市議員參選人為主。



然而，時代力量的思考是以市議員布局為主，過程中，也會利用這種困境和民進黨展開競合關係的談判，至於柯文哲或民進黨能不能選上台北市長，顯然不是時代力量的最終考量。

（作者李平華，資深媒體人）

