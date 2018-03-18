「天使手指」陳瑞斌 中山堂演出台灣名曲<望春風>

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）以靈動的演奏技巧被譽為「天使手指」的鋼琴演奏家陳瑞斌(Rueibin Chen)，28日將於台北市中山堂中正廳演出，透過天使的指尖，他將再度於台北與嘉義把深沉與澎湃傾瀉在黑白鍵盤之間！

陳瑞斌從小即嶄露天才神采，6歲彈貝多芬即拿下鋼琴比賽的頭魁，16歲贏得義大利「拉赫瑪尼諾夫」國際鋼琴大賽，並登20歲前已奪得許多國際權威性鋼琴大賽5項金牌，也是第一位在美國好萊塢碗與洛杉磯愛樂演出的台灣鋼琴家，

歐洲蘇黎世日報極力讚譽他是「每隔二十年，音樂界才會出現一位這樣的天才！」

陳瑞斌不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的藝術使者。

身為第一位受邀與洛杉磯愛樂交響樂團合作的台灣鋼琴家，陳瑞斌在美國最大的戶外演奏場地好萊塢碗（Hollywood Bowl）演出時，創下近兩萬人滿座的入場佳績，他也於中國大陸各類型大型演出，如上海世博開幕﹅北京國際電影節開幕﹅2017年中國大陸春晚等。

此次節目非常深具傳承教育，是一個適合1歲至99歲欣賞的節目，曲目包含了台灣著名作曲家鄧雨賢<望春風> <雨夜花> 及多首普契尼著名的歌劇選曲，為紀念江文也逝世35周年，陳瑞斌將演奏台灣著名作曲家江文也最代表性作品<台灣舞曲> 並且首演江文也恩師齊爾品的鋼琴作品 <向中華致敬>，讓大家能夠理解在西洋音樂史內非常重要的一段歷史與故事，下半場將演奏所有孩童最喜歡的作品 拉威爾<鵝媽媽組曲>及葛利格為易普生童話故事所譜寫的 <皮爾金組曲>， 這是所有喜歡音樂文化的孩童們最期待的作品，是一場深具意義傳承教育與童話般的音樂會。適合所有愛樂者及家長、小孩欣賞，陳瑞斌與Friends的演奏，絕對是值得您驕傲參與的音樂饗宴。

此次巡迴中陳瑞斌也將在4月底於台北及嘉義舉辦鋼琴大師班，傳授個人演奏技巧和經驗，希望將個人的演奏技藝及舞台經驗傳授給有志於鋼琴演奏及教學的同好，鋼琴愛好者亦可旁聽觀摩，詳情請洽主辦單位。

演出資訊

【台北場】

時間：2018/03/28(三) 19:30

地點：臺北市中山堂 中正廳

【嘉義場】

時間：2018/04/23 (一) 19:30

地點：嘉義市政府文化局音樂廳



主辦單位: 綺想室內樂團 02-85211485

購票: 年代售票系統 02-2341 9898 , 04-22925321