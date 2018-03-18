〈時評〉蕭明岳案 司改迫在眉睫  

最近網路上，關於蕭明岳案的審判過程，引起廣泛討論，這讓各界更關注司法改革的議題，人民參與審判，共同監督司法與檢察官、法官，將是健全我國司法體系的重要里程碑。



蕭明岳原本從事房屋仲介，沒有前科，但6年前被檢察官指控是國際運毒集團首腦，台中高院最後以共犯證詞，判處蕭明岳無期徒刑。今年農曆年的過年期間，相關的偵訊影片曝光，內容是檢察官以減刑的訴求，威脅利誘同案被告，要求被告必須指控蕭明岳。



同案的其他被告，為了爭取輕判機會，於是供出蕭明岳，但其實所有證據裡，包括海洛因包裝上的指紋、販賣過程的監聽錄音，以及匯款申請單等關鍵證物，都完全與蕭明岳無關。



蕭明岳在6年前第一次遭到檢調約談時，甚至還跟家人說，去去就回來，就算正式上法院後，剛開始也未聘請律師，結果，法官最後僅憑共犯說法，認定蕭明岳犯罪。



後來，蕭明岳被判無期徒刑，其他人因為供出了蕭明岳，都獲判有期徒刑。其中，有3位共犯因為良心感到不安，後來坦承串供做偽證，誣賴蕭明岳以爭取減刑，民間司改會於是尋求翻案機會，但均遭到地檢署以「案重初供」的理由，作出不起訴處分。提出的再審，也被駁回。



根據統計，我國可以裁定再審、重新開啟審判程序的案件，每年不到十件。因為司法是一個封閉體系，這些法匠往往為了爭取自以為心中的正義，在自由心證形成後，即便事後證明犯了錯，也不會輕易承認疏失，因此，不論檢察官和法官，都鮮少自打嘴巴。



所以司法改革的重要環結，必須要開放審判的過程，讓更多人參與，不過，這也引來是否會造成民粹辦案的批評與爭議，司法人士認為，未受過專業訓練的人，一旦參與審判時，容易受到輿論的影響，反而讓司法不公平。



其實，討論這項問題時，也認知到相關爭論，才會採取「參審制」，而不是「陪審制」。因為陪審制是由陪審員直接取代法官，陪審員對審判有最直接的決定和影響，參審制是由一般平民或專家組成的參審員，再和法官一起審判。



根據目前出爐的「國民參與刑事審判法」草案，未來將由6名國民法官將、3名職業法官共同決定；至於有罪的認定，須「包含國民法官和職業法官在內達3分之2以上」同意。



人民參與審判的重點，在共同參與，目的是在監督司法。雖然建立人民對司法的了解和素養，這段路或許還很漫長，但透過這樣的起點，才能讓我司法體系健全，避免恐龍法官或檢察官造成冤案。



（作者李平華，資深媒體人）