〈時評〉這樣的司法還不改革？

司法改革的宣示，是蔡英文總統2016就職演說中獲得最多與最大掌聲的地方。

只是，六百五十個日子過去了，民眾對司法改革還是無感、還是在引頸企盼。好不容易， 3月8日的兩則司法相關判決案例讓民眾有感了──諷刺的是，民眾不是感覺良好，而是儼然被司無情地重重打了兩拳！

案例一：台北高等行政法院法官陳鴻斌，2012年11月起對女助理性騷擾2年之情事曝光。法院自律委員會原建議警告處分，遭質疑是不痛不癢、官官相護；2015年5月15日，法官評鑑委員會決議移送監察院審查，好像有那麼回事了；2016年10月17日，司法院職務法庭判處陳鴻斌免除法官職務，汰除不適任法官似乎出現曙光；不料，陳男不服提出再審，職務法庭再審後，合議庭於今年3月8日改判罰款1年薪水（約216萬元）。對法官的違法犯紀，由免除職務「改革」成罰薪一年，這是司法改革，還是司法反改革？

案例二：檢察總長顏大和以「歷次判決對於收賄罪對價關係的認定不一」為由，於去年5月對交通部前部長郭瑤琪「收受」「茶葉罐內裝兩萬美元現鈔」的貪污罪（被法院判刑8年定讞，於2014年入監服刑）一案，提起非常上訴；最高法院審理後，於今年3月8日駁回該非常上訴。問題是：徹頭徹尾查無所謂兩萬美元賄款，檢察總長不管；所謂污點證人的供詞前後不一、相互矛盾，檢察總長不管；檢察官、法官瞎扯的「收賄罪」如何自圓其說，檢察總長不管。檢察總長提起的非常上訴要旨擺明了：「原始根本」的「沒證據、無贓款、有罪推定原則」都不是問題，後端的「對價關係的認定不一」是否妥適才是問題！所以，照檢察總長顏大和的觀念與邏輯：殺人嫌犯「欠缺殺人證據」不重要，嫌犯「精神是否正常的認定不一」才重要？有這樣的檢察總長，談啥司法寃、假、錯案毒瘤的割除？

其實，郭瑤琪案和洪仲丘被虐死案的司法眉角簡直如出一轍：在偉大的法官眼裡，前陸軍542旅長沈威志「原始根本」的「雖知道不能把士官關禁閉，也沒察覺指正」不是問題，後端的「像不像其他被告一樣故意將洪關禁閉」才是問題，所以，台灣最高法院於2018年1月24日駁回檢方上訴，判沈威志無罪確定的意思是：明知道不可以的事，眼睜睜讓它發生了，只要不是「故意」的，法律上就是無罪的？這樣的司法，是在捍衛正義還是在包庇邪惡？

任何改革，離不開人與觀念的因素。沒有對人進行改革，劣幣驅逐良幣、一粒屎搞壞一鍋粥的現狀就會繼續維持；沒有對觀念進行改革，改革只是陳陳相因、換湯不換藥。司法改革，何嘗不然？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）