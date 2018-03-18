中國抗議《台旅法》　陸委會籲尊重台灣尊嚴

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）鼓勵美國各層級官員與台灣各層級官員互訪的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act，H.R.535），在美東時間16日由美國總統川普（Donald Trump）簽署完成正式入法後，中國駐美大使館立即發表聲明抗議，而台灣大陸委員會則呼籲中國尊重台灣的尊嚴與權益。

美國參議院2月28日無異議通過《台灣旅行法》，原本外界猜測川普將擱置法案不予簽署，等到15日期限過後讓法案自動生效，不過美國白宮16日早上公布總統當日簽署的法案列表中，就包含《台灣旅行法》。

對此，台灣外交部及總統府都發出聲明，表示對這一增進台美關係法案的生效樂見其成，也對美國各界對台灣及促進台美關係的支持表達感謝。不過，此一法令對美國行政部門並無約束力，將來是否會有台美高層級官員互訪，還得看美國行政部門的態度及與台灣政府的互動。

對於川普簽署《台灣旅行法》，中國駐美使館第一時間發表聲明，表示法案（中國稱《與台灣交往法案》）嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「中方對此強烈不滿和堅決反對。」

中國駐美使館並表示，「我們敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提昇實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。」

對此，陸委會則發表聲明回應，「中國大陸如一再圍堵、威嚇台灣，將無助於兩岸良性互動、只會適得其反。對岸唯有尊重台灣的尊嚴與權益，透過對話化解分歧，才能開展建設性的兩岸關係。」

陸委會並表示，中國「應該以健康、理性的態度」看待《台灣旅行法》，「台灣民主自由及人權法治等的成就發展，受到國際社會歡迎，各國與台灣加強交流合作是非常自然正常的事。」

其實，早在《台灣旅行法》還在參議院審議時，中國就曾多次向美國提出抗議，中國外交部發言人華春瑩曾表示，「中方敦促美方慎重處理台灣問題，不與台進行任何官方往來和接觸，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，以免干擾和損害中美關係大局。」

日前，中國的台灣事務辦公室發言人馬曉光在美國眾議院通過《台灣旅行法》後也表示，「奉勸台灣方面不要挾洋自重，以免引火燒身。」

不過，縱使台灣官方（包括總統府、外交部、陸委會）接連發布新聞稿及聲明，對美國通過《台灣旅行法》表達感謝，總統蔡英文甚至還在推特（Twitter）發文表示「期待台美之間更近一步推動長期合作」，外媒則分析，美國此舉可能是想藉此向中國施壓，尤其是兩國目前正面臨貿易糾紛的情況下。

《BBC中文網》便指出，「縱使美台關係進入到新的層次，但台灣夾在美中之間，有其國際政治地位的尷尬。」

報導也引述前台灣駐美大使、現任中央研究院訪問學者沈呂巡，表示《台灣旅行法》有可能會打亂美、台、中三方的平衡關係，尤其是美國與中國關係若是日趨惡化，中國則有可能增強對台灣的打壓。

《彭博》則在法案生效前幾日，報導在美中關係正醞釀緊張的時刻，川普可能藉由「打台灣牌」來給中國壓力。

報導引述政治大學國際關係學者劉復國表示，「美國將根據國家利益來衡量和台灣的關係，而台灣將成為用來對付北京的棋子。」

不得不思考的是，台灣夾在美中兩大國之間，《台灣旅行法》究竟會增進台美關係，還是讓兩岸關係更加綁手綁腳呢？