通訊發明家馬志業獲頒梅花卡

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）政府積極推動吸引人才政策，延攬外國高級專業人才來臺定居，印度裔的美國人馬志業博士(Terence Rodrigues)，因專精通訊技術的研發，曾獲美國IBM公司頒發7項高級發明獎，正值通訊產業時代，他來臺應聘工作受到產學界矚目，移民署於今日也頒發外僑永久居留證「梅花卡」，藉此彰顯其重要與殊榮。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉指出，外國人要在臺永久居留，一般都要在臺灣連續居留5年，且每年在臺居住183天，才能向移民署提出申請。但如是為我國所需的高級專業人才，如馬志業這類特殊人士，則不受居留滿5年之限制，經審查符合專業資格即可取得外僑永久居留證（梅花卡）。這位發明專家應聘來臺工作，將有助我國通訊及人工智能產業更上層樓。

來臺3年多，今年45歲的馬志業曾於美國IBM公司工作16年並擔任系統設計工程師，任職期間曾設計8個IBM高階伺服器，研發超過25項在IT領域之通訊等設計專利，IBM還特別頒發7個高級發明獎肯定他的貢獻。目前任職於荷蘭商戴爾股份有限公司臺灣分公司擔任資深經理，於戴爾臺灣研發中心負責伺服器與新興科技的研發業務。

此外，他本人曾周遊於亞洲許多國家，深刻感受到臺灣保存了中華文化的精髓，對研習中文有高度興趣。令他印象深刻的是，臺灣人很守秩序，像是排隊這件事一直是令他相當驚艷。他感性的表示，印度是他出生的母國，美國則是養育他成長的家鄉，如今臺灣成了他第三地願意久居及貢獻所能的地方，希望自己的專才能為臺灣帶來更多的貢獻。