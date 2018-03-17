【台灣的恩人】來台奉獻逾半世紀　甘惠忠神父3個心願終實現

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）來台奉獻逾半世紀的美國籍天主教神父甘惠忠，平生有3個心願，他先前已實現了兩個。今(17）日和行政院長賴清德，見證第三個心願「早療中心的啟用」，中央社引述甘神父說，這就好像是個夢。

甘神父民國52年來台，曾在苗栗縣泰安鄉服務，65年接任台南市瑞復益智中心主任，77年創設德蘭啟智中心，85年設立伯利恆文教基金會，此後他就一直待在學甲。他也曾表達希望身故後能葬在台灣。

甘惠忠神父，其實正是資深新聞工作者盧世祥新書《台灣的恩人群像錄》當中，提到的一位「恩人」。

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行政院長賴清德（前左）、天主教神父甘惠忠（前右）17日一同出席「伯利恆早療暨融合教育中心」啟用儀式，雙方握手致意。中央社

中央社報導，賴清德下午抵達台南市學甲區，和甘惠忠等人共同見證「伯利恆早療暨融合教育中心」啟用。捐贈儀式由薛伯輝基金會董事薛昌煒代表，與賴清德等人共同將中心鑰匙，交給伯利恆文教基金會創辦人甘神父。神父也送出玫瑰花及相思豆，感謝台灣社會各界的愛心與支持。



這座早療中心斥資超過新台幣1億元，是甘神父推動融合教育的夢想地，原在美國養病的他，為此特地返台。看到早療中心4樓禮拜堂被擠爆，小朋友開心地唱歌，甘惠忠說，這好像是夢，他沒想到會成功，但後面還有很多事情要做。



報導指出，去年(2017年)1月取得台灣身分證的甘惠忠，身體狀況不佳，去年10月回美國養病，2月下旬才返台，預定3月下旬再回美國。不過甘神父說，「我是台灣人，這裡是我的家，我捨不得離開台灣，我還沒有投票」。

天主教神父甘惠忠（前左2）致力打造伯利恆文教基金會學甲早療暨融合教育中心，17日在台南市學甲區啟用，行政院長賴清德（前中）出席見證。中央社

看到早療中心啟用，賴清德既高興又感動地說，這是用愛打造起來的建築物，是學甲的地標，也是台灣的地標。賴清德還俏皮地對甘神父喊道「神父，我愛你喔」。



賴清德同時透露神父的3個心願。他表示，當初競選台南市長時曾拜會甘神父，當時神父交代3件事，也是老人家的心願，一是填平伯利恆文教基金會旁1000坪、10公尺深的大洞，二是想要一張身分證，三是早療中心，如今3個心願都已實現。



賴清德稱許甘神父的名字，代表著甘心、惠台、忠心不變，人如其名，並用50年來印證這件事。除了祝福甘神父身體健康，賴清德不忘跟神父說「要常回來，遇到川普時要說你不是美國人喔」。