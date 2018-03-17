不放手直到冠軍到手！ 台電男女排包辦企業排球聯賽雙料冠軍

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 屏東採訪報導) 今日在屏東縣立體育館進行本年度最後一場比賽，台灣電力公司男女排在本屆再度成為雙料冠軍，拿下例行賽以及挑戰賽的冠軍。

台電女排-中國人纖

台電女排隊今日以25：12、25：16、25：22直落三擊敗中國人纖隊。今年企業排球聯賽改變制度，以三戰兩勝決定挑戰賽冠軍。台電女排連贏2場，成功笑納隊史第6座挑戰賽冠軍，結束本季企業排球聯賽。​

台電男排-國訓中心

台電男排在今年例行賽以24場全勝之姿成功封王後，不過在挑戰賽第一戰讓國訓中心中斷他們的連勝紀錄。

面對一日雙戰，台電男排在第一場比賽中以3：1（25:13、22:25、34:32、25:21）力克國訓中心隊，將三戰兩勝制的挑戰賽打成1：1平手，進入晚上的挑戰賽第三戰。

台電男排在今日第二場比賽打出很強烈的企圖心，在決勝戰中台電男排以3：1 (24：26、25：17、25：20、26:24)笑納勝利，拿下第8座挑戰賽冠軍。成功拿下雙料冠軍。​​

今年台電男排陣中有幾名即將要退役的選手，包括從企業排球聯賽一開始就擔任球員的陳保宏、江天佑。隊長張善源在賽後特別感謝球迷朋友從上午就到場支持的朋友。對於今日比賽，他表示：「我們也只有拼，因為這是我們在挑戰賽中的最後一場比賽。這兩場比賽比分很接近，隊友們的抗壓力都很強，讓我們能順利拿下冠軍。感謝公司以及球迷朋友們這段時間給予我們的支持。」

國訓中心隊長許美中也在賽後受訪時表示：「今日兩場比賽雖然很特別但是很累，很感謝我的隊友、教練以及到場支持的球迷。面對這場高水準的比賽，他坦言球隊的默契度以及體能不及台電男排。」