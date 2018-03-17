今日難擋忠信功夫 寶島夢想家明日拼主場首勝

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 彰化綜合報導) 今日是台灣代表隊寶島夢想家倒數第二場主場賽事。寶島夢想家在今日不敵東南亞國協籃球聯賽龍頭忠信功夫以83:105吞敗。

寶島夢想家一開賽的防守就十分積極，率先有分數進帳。5名球員在首節皆有得分，不過到了首節後半段忠信功夫的主力球員Anthony Tucker在本節手感火燙，逐漸拉開兩隊的比分差距至兩位數。第二節，忠信功夫的本土球員宋帥單節投進四球轟下14分，讓夢想家落後高達24分。

寶島夢想家的外援佛特(Cameron Forte)在本場比賽中展現自己強大得分能力，在本場比賽中轟下33分。寶島夢想家總教練許皓程在賽後受訪時表示：「今日的比賽我們自己的防守還是相對弱一些，讓對手都找得到空檔切入來得分。」許教練也期許球員們在明日的主場最後一場能更進入狀況。」夢想家曾一度將比分差距縮小至14分，但夢想家團犯次數讓對手頻頻站上罰球線，最終讓他們再次吞敗。

明日與新加坡騰飛之獅一役是寶島夢想家本季最後一場主場比賽，球團全力打造「玩美女孩」主題日活動，開場嘉賓8:AT代言人愷樂將帶來精彩表演，現場也會規劃女孩觀賽區域，從賽事實體包裝與網路活動，讓所有球迷享受最棒的職業聯賽娛樂體驗。夢想家全體球員也將在賽後邀請所有球迷進入比賽場地進行簽名會活動，感謝球迷一整個球季的熱情支持。