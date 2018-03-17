〈時評〉評管中閔院士「在中國非法授課」案

在3月17日的 「自由時報」上面，我們看到很多有關管中閔院士到中國授課的報導以及評論。在自由的讀者投書有一篇評論，是我的一位朋友、台大醫學院退休的陳振陽教授的評論。

主要是說既然台大前兩位校長(李嗣涔及楊泮池)都有合作研究者涉及到論文造假的學術倫理案件，所以在新校長候選人遴選審查之前，他寫信給遴選委員希望能夠選出一位非常重視「誠信」，論文不會有問題的校長來。很可惜管中閔教授雖然是中研院院士，但是兩者都有問題、不及格。

其實，我國中研院院士在中國的大學兼課是一個非常普遍的現象，不只管中閔教授如此。例如我那些有中研院士身份的高中同學以及大學同學，他們也時常到中國去訪問講學。在中國、就像在台灣一樣，相信也有很多大學，掛幾位中研院院士的名頭來拉高身價。

遠的不說，諸如說我任教的台大資訊系也有中研院院士合聘或者兼任的教授。尤其是新創的大學學院或者研究所等等更是如此，所以廈門大學的經濟研究院自從創院開始的2005年，管中閔教授就在那裡掛兼任，並且每年去厦大授課。在我這個在學術界近30年的人來看，這是稀鬆平常一點都不足為奇的事。

然而這裡卻有兩個問題存在。一個是所得稅的問題。理論上這些所得都須要報稅。例如說我那些有中研院院士身份的大學和高中的同學，他們是美國籍並且在美國長住，而美國報稅採取的是屬人主義，因此，他們不管在什麼地方的收入都需要報稅，相信這些中研院院士在中國的兼課收入，也一定都有報稅的。

而且由於他們是美國籍，住美國，所以也不會牽涉到在台灣法令的相關問題。他們是美國人而且主要的雇主是美國的大學，因此他不會牽涉到台灣的稅務法令的問題。然而管中閔教授主聘在中研院，他在中國的收入沒有報台灣的所得稅，這就有「逃税」問題。

管中閔教授主聘在中研院，到廈門大學經濟學院去兼職授課，依據兩岸人民關係條例及公立學校教師兼職相關法規，管中閔明顯涉及違法。然而更嚴重的問題是，在管中閔擔任馬英九政府時期的內閣閣員的期間，也就是說他擔任經建會主委、或者政務委員的期間，他這段期間在中國的身份是什麼? 相信他在這段期間應該也有去中國，應該也有趁寒暑假，就如往常一樣，到廈門大學經濟學院去授課、指導學生等等。

這些當然以一位教授或中研院研究員來講，是稀鬆平常的事。然而，他是閣員身份的時候，這就嚴重違反公務員任用法及兩岸人民關係條例等規範到中國去的公務人員相關的法令的問題。我們呼籲教育部一定要將這個部分追查清楚，給社會一個交代。

我先前就曾經發表評論管中閔教授的台大校長任命案~~

在2018年1月16日的〈時評〉上面呼籲：【〈時評〉教育部應退回台大校長人事案】

在2018年1月22日也在蘋果上投書：【新科監委第一案：台大校長案】

我以2003年的「誠信立國」的運動為例，呼籲要「誠信立校」。在此，我也特別再次呼籲台大的校務會議，要本著「誠信立校」的精神。教育部以及監察院更應該嚴格監督。

對「誠信」的堅持，台大人豈可不如古人。甚至遠在兩千年前，中國的儒家創始者孔子就說過：「民無信不立」。「誠信立校」，信哉。