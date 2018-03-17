動動手指 用手機也能輕鬆把關食安 吃的健康

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）層出不窮的食安事件，台灣的食安還能仰賴誰來幫忙消費者把關呢？食藥署、台北市政府衛生局、台北市教育局、台北市市場處及台北市藥師公會聽到消費者的心聲了，聯手推出「台北市食安資訊入口網」，並於今（17）日舉辦「食安資訊e點通」園遊會，邀請消費者共同關心食安、守護食安!

台北市政府衛生局黃世傑局長表示，「台北市食安資訊入口網」提供民眾同時選擇台北市食藥粧網路地圖(iMAP)及台北市食材登錄平台，隨手即可查詢餐飲衛生動態稽查結果及食材來源資訊，隨時關心食安。

「食藥粧網路地圖網站(iMAP)」也同步升級改版v2.0，主動揭露台北市5,155家餐飲業者基本資料及衛生稽查結果，並提供友善查詢介面，增闢「通勤族美食」、「商圈美食」、「百貨美食」3種簡易搜尋模式，並提升網站互動性，增加留言及評價功能。

台北市食材登錄平台連鎖咖啡廳專區已於107年3月1日正式強制執法，公開17個品牌584家門市，揭露946項產品、2,713項食材資訊及449份檢驗報告，為市民朋友帶來更透明化的消費環境。

今日活動現場設有各式主題闖關攤位，包含食藥粧網路地圖、食材登錄平台、4章1Q、食安資訊百貨、健康飲食等，以及活潑有獎徵答和抽獎活動，讓民眾從遊戲中體會食安資訊重要性。