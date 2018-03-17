台日漁業會議閉幕 修正協議水域作業規則

台日漁業委員會第7次會議閉幕，外交部今天表示，這次會議台日雙方同意修正台日漁業協議水域內、八重山北方倒三角形海域作業規則。新規則適用今年漁季，漁業署將公布施行細則。

台日漁業委員會會議15、16日在台北召開，由於日前發生蘇澳籍東半球28號漁船遭日本公務船緊追事件，使這次台日漁業會議格外受到關注。知情人士表示，會議直到17日凌晨才結束。

外交部今天發布新聞稿指出，這次會議台日雙方針對台日漁業協議適用海域的漁船作業規則，以及建立緊急通聯機制進行討論。會議結果，雙方就協議水域中的「特別合作海域」維持現行作業方式達成共識，也同意依據台日漁業協議互惠合作、漁業資源養護等原則，就八重山北方倒三角形海域作業規則進行相關修正。

知情人士告訴中央社記者，漁業署將公布修正後的施行細則，新規定將適用於今年漁季，也就是4到7月，之後台日雙方會再討論是否有需要調整修改。

同時，外交部表示，為確保漁船海上作業安全，台日雙方也同意輔導各自漁船妥善使用「船舶自動辨識系統」（AIS）。

此外，知情人士表示，會中台方也針對協議適用海域外的台日重疊經濟海域作業問題向日方重申立場，盼與日方協商，能將北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域也納入協議水域範圍。

外交部表示，這次會議台灣由台灣日本關係協會秘書長張淑玲擔任團長，漁業署署長黃鴻燕擔任主談人；海巡署與各漁會也派代表出席。

漁業署日前強調，東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當。經農委會調查，這艘漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規。

此外，漁業署也多次表示，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排。漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。

台日雙方於2013年4月10日簽署台日漁業協議，並設置台日漁業委員會，會議輪流在台北與東京召開。會議原則上一年一次，是台日漁業合作的重要溝通平台。